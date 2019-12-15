كريستيانو رونالدو يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في فوز يوفنتوس على أودينيزي

أحرز كريستيانو رونالدو هدفين ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في انتصار يوفنتوس 3-1 على ضيفه أودينيزي، اليوم الأحد، ليستعيد حامل اللقب صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ورفع رونالدو المتألق، الذي أحرز خمسة أهداف في آخر أربع مباريات، رصيده إلى 11 هدفًا في 19 مباراة هذا الموسم، ليصبح أول لاعب في بطولات الدوري الخمس الأوروبية الكبرى، الذي يسجل عشرة أهداف على الأقل بجميع المسابقات في آخر 15 موسمًا.

وهز المهاجم البرتغالي الشباك مرتين في الشوط الأول، قبل أن يضيف ليوناردو بونوتشي الهدف الثالث قبل الاستراحة.

رونالدو سجل الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 9 : pic.twitter.com/diU00Z5fqw — GoalsNEW (@GoalsNEW1) December 15, 2019

رونالدو سجل الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 37 : pic.twitter.com/RwEqUiDLrM — GoalsNEW (@GoalsNEW1) December 15, 2019

بونوتشي سجل الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 45 : pic.twitter.com/l56ILmHGYO — GoalsNEW (@GoalsNEW1) December 15, 2019

وقلص إجناسيو بوسيتو الفارق لأودينيزي قرب النهاية.

وتلقى يوفنتوس أول هزيمة هذا الموسم عندما سقط أمام مستضيفه لاتسيو، الأسبوع الماضي، ليفرط في الصدارة لصالح إنتر ميلان، لكن حامل اللقب واصل ضغطه على فريق المدرب أنطونيو كونتي باستعادة القمة بفارق نقطة واحدة.

ويملك فريق المدرب ماوريتسيو ساري 39 نقطة، لكن إنتر يمكن أن يستعيد القمة لو انتصر خارج أرضه على فيورنتينا، في وقت لاحق من اليوم الأحد.

وظل أودينيزي في المركز 17 برصيد 15 نقطة، متقدمًا بنقطتين عن منطقة الهبوط.