إنتر ميلان يفرط في صارة ترتيب الدوري الإيطالي بالتعادل أمام فيورنتنيا (فيديو)

فرط فريق إنتر ميلان في الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما أهدر نقطتين ثمينتين بتعادله 1 – 1 مع مضيفه فيورنتنيا خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة السادسة عشر من المسابقة.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله بورخا فاليرو في الدقيقة الثامنة، وتعادل فيورنتينا عن طريق دوشان فالهوفيتش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 39 ليتقاسم صدارة الدوري مع يوفنتوس، فيما رفع فيورنتينا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

بورخا فاليرو سجل الهدف الأول للأنتر في الدقيقة 9 : pic.twitter.com/rptJVGRvvW — GoalsNEW (@GoalsNEW1) December 15, 2019