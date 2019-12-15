 إنتر ميلان يفرط في صارة ترتيب الدوري الإيطالي بالتعادل أمام فيورنتنيا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

إنتر ميلان يفرط في صارة ترتيب الدوري الإيطالي بالتعادل أمام فيورنتنيا (فيديو)

إنتر ميلان يفرط في صارة ترتيب الدوري الإيطالي بالتعادل أمام فيورنتنيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

فرط فريق إنتر ميلان في الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما أهدر نقطتين ثمينتين بتعادله 1 – 1 مع مضيفه فيورنتنيا خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة السادسة عشر من المسابقة.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله بورخا فاليرو في الدقيقة الثامنة، وتعادل فيورنتينا عن طريق دوشان فالهوفيتش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 39 ليتقاسم صدارة الدوري مع يوفنتوس، فيما رفع فيورنتينا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

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