 رونالدو يقود يوفنتوس لاكتساح أودينيزي والارتقاء إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي ”مؤقتًا“ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

رونالدو يقود يوفنتوس لاكتساح أودينيزي والارتقاء إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي ”مؤقتًا“ (فيديو)

رونالدو يقود يوفنتوس لاكتساح أودينيزي والارتقاء إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي ”مؤقتًا“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس لاكتساح ضيفه أودينيزي بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الإيطالي على ملعب ”يوفنتوس آرينا“.

أحرز رونالدو الهدفين الأول والثاني لليوفي في الدقيقتين 9 و37.

وأضاف ليوناردو بونوتشي الهدف الثالث للسيدة العجوز في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

بهذا الفوز ارتقى يوفنتوس إلى المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي ”مؤقتًا“، بعد أن وصل رصيده إلى 39 نقطة، في انتظار إنتر ميلان صاحب المركز الثاني بـ 38 نقطة وله مباراة بنفس الجولة أمام فيورنتينا، مساء اليوم الأحد.

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