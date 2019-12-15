جانلويجي بوفون يعادل إنجاز أليساندرو ديل بييرو في الدوري الإيطالي

تواجد الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، في التشكيلة الأساسية لناديه يوفنتوس مع أودينيزي، على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي.

وقرر المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس إشراك بوفون، بعد إصابة الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، في الكتف الأيمن صباح اليوم، خرج على إثرها من القائمة كإجراء احترازي.

وقالت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، إن بوفون بمشاركته أمام أودينيزي، عادل رقم أليساندرو ديل بييرو، مهاجم يوفنتوس السابق، كأكثر لاعب ظهورًا بقميص يوفنتوس في مسابقة الدوري الإيطالي.

وأضافت الشبكة، أن بوفون وصل إلى 478 مباراة وهو نفس عدد المباريات التي شارك فيها ديل بييرو وتصدر على إثرها القائمة، ليصبح الحارس على بُعد مباراة وحيدة من الانفراد بهذا الرقم.

وانضم بوفون، البالغ من العمر 41 عامًا، إلى يوفنتوس في 2001، وغادره موسمًا واحدًا إلى باريس سان جيرمان (2018/2019)، وعاد الصيف الماضي، وشارك بوفون مع البيانكونيري 7 مرات فقط الموسم الحالي، ليصل إلى 663 مع الفريق، استقبل فيها 523 هدفًا، وحافظ على نظافة الشباك في 313 مباراة.

بوفون يتحدى ريال مدريد

رحب جيانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس، بالمواجهة المحتملة ضد ريال مدريد الإسباني، في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل يوفنتوس متصدرًا لمجموعته، في حين احتل ريال مدريد المركز الثاني بمجموعته، وهو ما يعني أن الفريقين قد يلعبان مع بعضهما في ثمن النهائي.

وقال بوفون في تصريحات نقلتها صحيفة ”توتو سبورت“ عن احتمال مواجهة ريال مدريد: ”مواجهة ريال مدريد أمر ممتع دائمًا، أحترم تاريخ ولاعبي الملكي بشدة“.

وأضاف بوفون ”بالرغم من طريقة نهاية آخر مباراة في مدريد، فإنني أنظر لتلك اللعبة بعقلية إيجابية، المواجهة الأخيرة كانت مثالًا على التصميم والقوة“.

ويقصد بوفون بذلك تقدم يوفنتوس 3/0 على ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو هدفًا من ركلة جزاء مثيرة للجدل، احتسبها الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس 3/1 وتأهل ريال مدريد مستفيدًا من فوزه ذهابًا 3/0 في إيطاليا.

وختم بوفون بالقول: ”لذلك في هذه الحالة، هناك فريقان رائعان سيقابلان بعضهما البعض مجددًا“.