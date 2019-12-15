حبيب نورمحمدوف بطل UFC ينصح كريستيانو رونالدو بالاعتزال (فيديو)

وجه الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل الفنون القتالية (UFC)، نصيحة إلى صديقه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.

وخلال حضوره لحفل إعلامي للترويج للـ“UFC“ في روسيا، نصح نورمحمدوف النجم البرتغالي باعتزال الكرة وهو في القمة، وعدم التأخر في اتخاذ ذلك القرار.

وقال حبيب في تصريحاته التي نقلها موقع ”روسيا اليوم“: ”كما تعلمون من الصعب أن تترك شيئًا ما قمت به طوال حياتك، لكن لا يهم إذا كنت تريد التقاعد أم لا، سيأتي وقت إذا لم تترك الرياضة فإنها هي من ستتركك“.

وأضاف: ”إذا لم تتركها في الوقت الصحيح فستتخلف عن الركب؛ لأنه سيكون هناك أبطال جدد وأولاد أصغر سنًا وأكثر حماسًا“.

وتابع: ”وفي نهاية حياتك المهنية، لن يكون لديك نفس الدوافع والجوع الذي كان لديك في البداية، لا أحد يظل في المقدمة دائمًا، لذلك من المهم التقاعد في الوقت المناسب“.

وواصل حبيب: ”كم عمر رونالدو؟ 34.. في سن الـ35 لن يكون لديه نفس رد الفعل أو الحالة البدنية، وبغض النظر عن كريستيانو أو حبيب، فسوف يحل شخص ما محلك“.

وشدد: ”نصيحتي لرونالدو والتي تنطبق عليّ، هي أن يتقاعد في الوقت المناسب“.

واختتم نورمحمدوف نصيحته بالتأكيد على أنه يتمنى أن يترك رونالدو كرة القدم ”في الوقت المناسب“، كما أكد أنه سيلجأ للنجم البرتغالي لأخذ نصيحته بشأن بعض التمرينات التي سيضطر لممارستها ”عند التقدم بالعمر“.