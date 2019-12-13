سوشيال ميديا الرياضة: فينالدوم يحتفل بتمديد عقد كلوب وسواريز يوزع هدايا الكريسماس (صور)

يُطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

فينالدوم يحتفل بالتجديد لكلوب

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة مدربه يورغن كلوب المدير الفني للريدز احتفالًا بتجديد الأخير عقده مع ليفربول حتى العام 2024

نجل نافاس يكمل مشوار والده

نشر كيلور نافاس حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان صورة لنجله عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بقفاز الحارس، وعلّق نافاس قائلًا: ”الجائزة بالفعل في يد صاحبها، استمتع بالحياة النقية“.

جيسي لينغارد يستعين بالموسيقى خلال التدريبات

نشر جيسي لينغارد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من تدريبات فريقه وهو يستمع للموسيقى، وعلّق اللاعب قائلًا:“تلعب الموسيقى دورًا كبيرًا بالنسبة لي عندما أتدرب، وساعدني على الاستمرار في التركيز ودفعني بقوة أكبر، وأبحث دائمًا عن مقطوعات جديدة لإضافتها إلى قائمة التشغيل الخاصة بي، واسمحوا لي أن أعرف ما هي المقطوعات التي تبقيك مستمرة“.

سواريز يهدي محبيه قمصانًا بتوقيعه بمناسبة عيد الميلاد

نشر لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لقميصه مع نادي برشلونة.

وعلّق اللاعب قائلًا:“للاحتفال بسنة رائعة.. سيهدي عيد الميلاد هذا العام قميصًا موقَّعًا عليه لشخصين محظوظين.. ضع علامة على صديق في التعليقات، وتأكد من متابعتي وغيره على حد سواء حتى تتاح لك فرصة الفوز.. سيُعلن الفائز في 16 ديسمبر“.

بلايز ماتويدي يهنئ بطل الرجبي بكأس الأفضل

نشر بلايز ماتويدي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورًا عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ للاعب سيا كوليسي كابتن منتخب جنوب أفريقيا للرجبي أثناء تسلمه كأس أفضل رياضي، وعلّق ماتويدي قائلًا:“عزيزي سيا كوليسي، لم أستطع التفكير بأفضل رياضي لتسليم هذه الكأس.. ما حققته داخل وخارج الملعب هو ببساطة أمر لا يصدق قمت، وكما هو الحال دائمًا فخور بك“.

بيكر: الوقاية من الأمراض أكبر هدية لأطفالنا

نشر أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ والذي حرص من خلاله على دعم صحة الطفل، وعلّق اللاعب قائلًا: أفضل هدية يمكن أن نقدمها لأطفالنا في هذه الإجازات هي الهبة الصحية ، وتأكد من تحصين أطفالك ضد عدد من الأمراض، وأمراض أخرى يمكن الوقاية منها باللقاحات“.

The best present we can give our children these holidays is the gift of health – be sure to immunize your children against #measles & other vaccine-preventable diseases because #VaccinesWork @WHO pic.twitter.com/J9oRrKY2Ks — Alisson Becker (@Alissonbecker) December 13, 2019

إبراهيموفيتش: انتظروا هذا الفيلم

نشر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ ظهر خلاله وهو يدعو إلى فيلم من إخراج المخرج العالمي مايكل باي، وعلّق اللاعب قائلًا: ”دعونا نرى مدى قوة هذا الفيلم“.

دانيال سيبايوس: 8 أيام تفصلني عن العودة

نشر دانيال سيبايوس لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورًا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية استعدادًا للعودة للملاعب، وعلّق اللاعب قائلًا: لم يتبقَ وقت تقريبًا.. يوم التجمع هو هدفي.. 8 أيام حتى أعود مع الفريق“.

There's almost no time left ✅!Boxing Day is my goal ????!8 days until I'm back with the team!⚽️@Arsenal #PremierLeague #BoxingDay #8Days #Ceballos8 #Iamback Ya no queda nada para volver✅! Objetivo Boxing Day????! 8 días para volver ya con el equipo!⚽️ pic.twitter.com/vPKqD4VO41 — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) December 13, 2019

ثيو هيرنانديز: أراكم يوم الأحد

نشر ثيو هيرنانديز لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات الفريق استعدادًا للقاء فريقه أمام نادي ساسولو بالدوري الإيطالي، وعلّق اللاعب قائلًا:“أراكم يوم الأحد“.

كهربا: الطيبون دائمًا يفوزون في النهاية

نشر محمود كهربا لاعب نادي الزمالك السابق والذي انتقل، اليوم، رسميًا إلى صفوف النادي الأهلي المصري صورًا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه الجديد، وعلّق اللاعب قائلًا:“الطيبون دائمًا يفوزون في النهاية.. الفوز الحقيقي هو العودة إلى أهل بيتي النادي الأهلي، فالحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه“.