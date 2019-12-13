مباراة ليفربول ضد واتفورد.. إصابة لوفرين تزيد مشاكل الريدز الدفاعية

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن المدافع ديان لوفرين سيغيب عن مواجهة واتفورد بسبب إصابة عضلية دون أن يحدد موعد عودته للملاعب.

ومع غياب زميله المدافع جويل ماتيب بسبب إصابة في ركبته قال كلوب إن فريقه يملك مدافعين اثنين فقط، هما: فيرجيل فان دايك، وجو غوميز، وسيشاركان أمام متذيل الترتيب غدًا.

وقال المدرب الألماني خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة:“ديان سيغيب عن مباراة واتفورد بسبب مشكلة عضلية تبدو أكثر خطورة من إصابته الأخيرة، ولا يمكن تحديد موعد عودته للملاعب، ونعاني من مشاكل.

وأضاف:“وجود مدافعين فقط في مركز قلب الدفاع أمر يدعو للقلق رغم أنها ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها لهذا الموقف. والعام الماضي لعب فابينيو في إحدى المباريات كقلب دفاع لكن لسوء الحظ هو أيضًا مصاب“.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن ليفربول توقيع كلوب على عقد يمدد فترة بقائه في أنفيلد حتى عام 2024 لتصبح أطول فترة يقضيها كمدرب لأحد الأندية حيث قضى 7 سنوات مع كل من ماينتس، وبروسيا دورتموند.