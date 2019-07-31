ديان لوفرين مدافع ليفربول قد يرحل إلى روما

أشارت تقارير صحفية إيطالية وبريطانية إلى أن الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول بات هدفًا لروما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبعد مطاردة توبي ألدرفيريلد مدافع توتنهام هوتسبير ورفض ناديه اللندني التفريط فيه تحول روما إلى لوفرين وفقًا لما قالته صحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية.

وقالت الصحيفة إن لوفرين قد ينتقل إلى روما مقابل 19 مليون إسترليني، بينما النادي الإيطالي يأمل بتخفيض هذا المبلغ في ظل العلاقات القوية بين الناديين.

وسبق أن انتقل النجم المصري محمد صلاح، صديق لوفرين المقرب في ليفربول، من روما إلى النادي الإنجليزي، وكذلك الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وخسر لوفرين مكانه في تشكيلة المدير الفني الألماني يورغن كلوب الموسم الماضي لصالح جويل ماتيب، ويكافح من أجل العودة إلى التشكيلة بعد خسارة الفريق أمام مانشستر سيتي بطل الدوري في يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكرت صحيفة ”صن“ أن الصفقة قد تتم بالفعل نظرًا لأن الدولي الكرواتي، الذي قاد بلاده إلى نهائي كأس العالم العام الماضي، يبلغ عمره 30 عامًا وعانى من الكثير من الإصابات.