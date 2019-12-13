أتلتيكو مدريد يزاحم إنتر ميلان على ضم ظهير تشيلسي الإنجليزي

اقتربت رحلة الدولي الإسباني ماركوس ألونسو من نهايتها مع فريق تشيلسي الإنجليزي، مع تزايد الأنباء عن رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وابتعد ألونسو عن التشكيل الأساسي للبلوز خلال الموسم الجاري، في ظل تفضيل فرانك لامبارد المدير الفني للفريق الاعتماد على ايمرسون بالميري في مركز الظهير الأيسر.

عودة إلي إسبانيا

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي نقلًا عن إذاعة ”كادينا كوب“ الإسبانية إن نادي أتلتيكو مدريد يسعى لضم ألونسو في الميركاتو الشتوي.

ويحظى ألونسو باهتمام كبير من نادي إنتر ميلان الإيطالي الذي يسعى لاستقدام الدولي الإسباني مع فتح باب الانتقالات الشتوية.

ويأمل أتلتيكو مدريد في تدعيم خط دفاعه خلال الفترة المقبلة بعد البداية المخيبة للآمال خلال الموسم الجاري حيث يحتل الفريق المركز السابع بجدول ترتيب الليغا الإسبانية.

سيناريو موراتا

ويسعى أتلتيكو مدريد لتكرار نفس سيناريو صفقة انتقال ألفارو موراتا من تشيلسي في يناير الماضي.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن ألونسو قد ينتقل إلى أتلتيكو مدريد علي سبيل الإعارة، بعد أحقية الشراء النهائي وهو ما حدث في صفقة موراتا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي تشيلسي الإنجليزي لم يحسم قراره إلى الآن بشأن رحيل اللاعب في يناير المقبل.

ويمتاز ألونسو بقدرته الكبيرة على لعب الكرات الثابتة حيث سجل العديد لصالح البلوز.

صفقة كافاني

وكانت تقارير إسبانية قد أكدت أن أتلتيكو مدريد برئاسة إنريكي سيريزو أجرى اتصالًا بوكيل أعمال الأوروغواياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان للاستفسار عن رغبته في الانتقال للنادي الصيف المقبل.

ونقلت صحيفة AS الإسبانية عن وكيل أعمال اللاعب قوله: ”أتلتيكو مدريد تحدث معنا بشأن انضمام إدينسون (كافاني) للنادي الإسباني في الصيف المقبل. هناك اهتمام، لكننا لم نتحدث بعد عن أي أرقام بشأن الصفقة، أتلتيكو مدريد نادٍ كبير وهو خيار جيد للاعب الذي يحب الفكرة كثيرًا، ولأشياء كثيرة، لعظمة النادي نفسه، وللدوري الإسباني أحد أقوى المسابقات المحلية في أوروبا والعالم

ساؤول نجويز

في المقابل بات رحيل ساؤول نجويز عن صفوف أتلتيكو مدريد أقرب من أي وقت مضى.

حددت إدارة أتلتيكو مدريد المبلغ الذي يريد الحصول عليه لبيع لاعبه ساؤول نيغويز، في ظل اهتمام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد سيطلب من مانشستر سيتي 128 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن ساؤول.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية، أن مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع ساؤول خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل في يناير 2020.

وقالت صحيفة ”مترو“ البريطانية نقلًا عن تقارير إسبانية إن مانشستر يونايتد يجهز عرضًا لضم الدولي الإسباني ساؤول نغجويز نجم فريق أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وارتبط اسم اليونايتد كثيرًا كوجهة محتملة لساؤول الذي لعب دورًا محوريًا في تشكيل الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد.

ووفقًا لصحيفة ”أس“ الإسبانية، استعاد مانشستر يونايتد اهتمامه القديم بضم ساؤول نيغويز، ويتصدر النجم الإسباني حاليًا قائمة اهتمامات أولي غونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، بأن أتلتيكو مدريد يسعى مبدئيًا لبيع لاعبه الفرنسي توماس ليمار، للحصول على مقابل مادي يساعده في التعاقد مع مهاجم جديد للفريق.

وأضافت أنه في حال عدم وصول عرض جيد لتوماس ليمار، فسيلجأ أتلتيكو مدريد لبيع ساؤول نيغويز بدلًا منه.

الجدير بالذكر، أن مانشستر يونايتد كان مستعدًا لحسم صفقة ساؤول خلال الصيف الماضي، مقابل 150 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع نادي العاصمة الإسبانية، وهو ما لم يحدث بعد توقف صفقة انتقال بول بوغبا إلى ريال مدريد.