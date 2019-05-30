ماركوس ألونسو يوافق على الرحيل إلى أتلتيكو مدريد

ذكرت صحيفة ”آس“ الإسبانية أن الإسباني ماركوس ألونسو المدافع الأيسر لتشيلسي المتوج بالدوري الأوروبي وافق على عرض من أتلتيكو مدريد للانتقال لصفوفه هذا الصيف وينتظر اتفاق الفريقين على الصفقة.

وأصبح المدافع الدولي الإسباني حبيس دكة البدلاء في عهد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري الذي اعتمد على البرازيلي إيمرسون بالميري.

ولم يشارك ألونسو في نهائي الدوري الأوروبي أمام آرسنال وظل في دكة البدلاء، كما لم يشارك كثيرًا هذا الموسم مما أبعده مرة أخرى عن المنتخب الإسباني الأول ودفعه للتفكير في الرحيل بحثًا عن فرص أكبر للعب .

ويحتاج أتلتيكو مدريد للتفاوض مع تشيلسي حول مبلغ الصفقة كما أنه قد يجد منافسة كبيرة من عدة فرق ترغب في ضم اللاعب من بينها فريقه الأم الذي تكوّن في صفوفه ريال مدريد.

وغادر أتلتيكو مدريد بعد نهاية الموسم 4 مدافعين، 3 منهم لانتهاء عقودهم وهم الأوروغوياني دييغو غودين والإسباني خوان فران والبرازيلي فيليبي لويس، كما رحل الفرنسي لوكاس هيرنانديز نحو بايرن ميونخ الذي دفع الشرط الجزائي في عقده.