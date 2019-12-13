عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”الكلاسيكو سيُلعب“.. دون خوف.. وتحدي رونالدو (صور)

شكّلت مباريات الدوري الأوروبي وأخبار الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بكأس العالم للأندية ومشاركة الهلال السعودي وتألق النجم كيليان مبابي وتألق اللاعبين الشباب في دوري أبطال أوروبا والقرعة المنتظرة.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الحالي والنجم السابق لريال مدريد وكتبت ”رونالدو: ريال مدريد أفضل مواجهته في النهائي“.

كما اهتمت بتصريحات داني كارفاخال حول الكلاسيكو وكتبت ”كارفاخال: أريد أن أذهب للكامب نو للفوز“.

كما اهتمت بتأهل الأندية الإسبانية الثلاثية لدور الـ32 من الدوري الأوروبي حيث لحق خيتافي بالثنائي إشبيلية وإسبانيول المتأهلين سابقًا وكتبت ”خيتافي يكمل الحفلة“.

الصحيفة اهتمت بتألق البرتغالي جواو فيلكس في أتلتيكو مدريد حيث يقدم حاليًا قيمة المبلغ الكبير الذي دفع من أجل ضمه.

سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة حول الكلاسيكو المقبل على كامب نو وكتبت ”سيُلعب“.

كما اهتمت بعودة البرتغالي نيلسون سيميدو والإسباني جوردي ألبا لتدريبات برشلونة الجماعية وهدفهما المشاركة في الكلاسيكو.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تصريحات جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة حول الكلاسيكو وكتبت ”الكلاسيكو سيُلعب“.

كما اهتمت بمباريات الدوري الأوروبي ومشاركة الفرق الإسبانية وكتبت ”خيتافي يكمل ويتأهل لدور الـ32“.

أس

ركزت الصحيفة على تألق لاعبين تحت 21 عامًا في دوري أبطال أوروبا حيث سجل عدد منهم أهدافًا في دوري المجموعات وكتبت ”جيل Z لديه هدف“.

كما تحدثت عن أتلتيكو مدريد ورغبته في ضم لاعب دينامو زغرب وكتبت ”أتلتيكو مُصر على أولمو في يناير“.

كما اهتمت بتصريحات رئيس برشلونة بارتوميو وكتبت ”بارتوميو: الكلاسيكو سيلعب“

الصحيفة اهتمت أيضًا بنتائج الفرق الإسبانية في الدوري الأوروبي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، الذي وصل لهدفه رقم 100 مع الأندية ويحقق أرقامًا لم يحققها نجوم كبار حين كانوا في عمر 20 عامًا.

كما اهتمت بأولمبيك ليون وندم رئيسه على التخلي عن المدرب السابق وكتبت ”أولاس نادم على جينسيو“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على التحكيم السعودي في دوري السعودي للمحترفين وكتبت ”4 أندية ترفض السعودي“.

كما اهتمت باستعدادات الهلال لبداية مشواره في كأس العالم للأندية وكتبت ”الهلال يستعيد غوميز“.

كما تحدثت عن كأس الدرعية للتنس وكتبت ”مونفيس: الدرعية تاريخ“.

وتحدثت عن الدوري السعودي وكتبت ”الوحدة يعتلي الصدارة“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على المنتخب الإماراتي وكتبت ”المؤقتة تحسم معسكر الأبيض في يناير“.

كما اهتمت بدوري الخليج العربي وكتبت ”الأرقام تثير الحيرة من الأفضل جماعيًا الفرنسان أم الزعيم“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بدوري أبطال أوروبا وكتبت ”القرعة المرتقبة احتمالات متعددة وشكوك كثيرة“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على القرعة المنتظرة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والفرق التي بإمكانها مواجهة الفرق الإيطالية الثلاثة المتأهلة يوفنتوس ونابولي وأتلانتا وكتبت ”دون خوف“.

كما اهتمت بمشاركة الفرق الإيطالية في الدوري الأوروبي وكتبت ”روما يتأهل ولاتسيو يُقصى“.

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على مشاركة الفرق الإيطالية في الدوري الأوروبي وكتبت ”روما إلى الأمام بقوة“ و“لاتسيو يقول وداعًا لأوروبا“.

كما تحدثت عن يوفنتوس والثلاثي الهجومي الجديد وكتبت ”شريط يوفنتوس“.

كما تحدثت عن الفرنسي فرانك ريبيري لاعب فيورنتينا الإيطالي وكتبت ”صدمة ريبيري: يجري عملية جراحية“.