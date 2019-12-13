نيمار يرفع دعوى قضائية جديدة ضد برشلونة

فتح نيمار جبهة قضائية جديدة ضد برشلونة عندما رفع دعوى قضائية أخرى يطالب فيها النادي الكتالوني بدفع جزء من راتبه عندما غادر النادي الكتالوني إلى باريس سان جيرمان قبل عامين.

وقالت صحيفة ”إل موندو“ الإسبانية إن نيمار يطالب بنحو 3.5 مليون يورو من برشلونة ويتهمه بالتصرف ”بسوء نية مطلقًا“ والانتقام منه بسبب تعاقده مع النادي الباريسي.

وعلق والد نيمار على الأخبار التي تحدثت عن مطالبته برشلونة بمبلغ 3،5 مليون يورو تخص نجله، وقال لـ ”راديو ماركا“: ”المبلغ يخص طلب قديم حين رحل عن برشلونة وكان حينها الوضع سيئَا

وأضاف ”نريد أن نتوصل لاتفاق ودي مع برشلونة سيكون جيدًا للجميع، لم تكن لدينا نهائيا علاقات سيئة مع جوسيب بارتوميو (رئيس برشلونة)، لا نعرف إن كنا سنعود لبرشلونة فلدينا حاليًا عقد مع باريس سان جيرمان“.

وعلق مساعد رئيس تحرير ”ماركا“ على المشكلة الجديدة قائلًا: ”محامو نيمار وضعوا شكوى جديدة ضد برشلونة وهذا يعني إنهم يشدون الحبل لمستوى غير متوقع“.

وقضى برشلونة فترة الانتقالات الصيفية الماضية في محاولة لإعادة نيمار إلى صفوفه وتفاوض بالفعل مع النادي الفرنسي ورغم ذلك لم يسحب اللاعب البرازيلي شكواه الأولى ضد ناديه السابق.

وطوال المفاوضات التي دارت بين الطرفين، أكد نيمار أنه سيسحب دعواه القضائية لكن بعد فشل الصفقة تواصل المحكمة النظر في قضيته الأولى التي يطالب فيه بدفع النادي لمكافأة ولاء كان قد وعده بها برشلونة بعد توقيع عقده الأخير الذي فسخه وانتقل لسان جيرمان مقابل دفع الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو.

ويطالب نيمار أيضًا بمبلغ إضافي قدره 100 ألف يورو كمكافأة أخرى لم يتم سدادها في عقده كما أنه رفع دعوى يطالب فيها النادي بدفع الجزء الثاني من تجديد عقده والبالغ 30 مليون يورو.

ومع ذلك، يؤكد برشلونة في المحكمة أنه لا ينبغي عليه سداد هذا المبلغ لأنه قبل بضعة أشهر تم تجديد العقد الذي لم يلتزم به المهاجم البرازيلي.

وتوترت علاقة اللاعب البرازيلي مع سان جيرمان منذ حاول الانتقال لبرشلونة في فترة الانتقالات الماضية وتجدد الجدل حوله بعد أن سافر لمشاهدة منافسات كأس ديفيز للتنس في مدريد عقب تعافيه من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية.

ولم يتوقف برشلونة عن محاولاته للتعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة وأن النادي الفرنسي يدرك أن اللاعب لا يريد البقاء وبدا أنه يركز جهوده على إقناع المهاجم الشاب كيليان مبابي لتجديد عقده.

وغاب مهاجم سانتوس السابق عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي اقتنصها زميله السابق ليونيل ميسي للمرة السادسة على التوالي كما أن حلمه بقيادة باريس سان جيرمان للقب دوري أبطال أوروبا فشل لعامين متتاليين لكنه قاد الفريق لصدارة المجموعة الأولى في دور المجموعات على حساب ريال مدريد وقد بلغ الفريق الفرنسي دور الـ16 بالفعل.