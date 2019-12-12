الدوري الأوروبي.. تأهل روما ووداع درامي لبروسيا مونشنغلادباخ وفوز كاسح لمانشستر يونايتد (فيديو)

تعادل روما الإيطالي 2/2 مع ضيفه وولفسبيرجر النمساري ليتأهل النادي الإيطالي إلى دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي، الخميس.

وسجل لروما دييغو بيروتي وإدين دجيكو في الدقيقتين السابعة و17، في حين سجل للنادي النمساوي أليساندرو فلورينزي لاعب روما بالخطأ في مرماه، وشون وييسمان في الدقيقتين 10 و64.

ورفع التعادل رصيد روما إلى 9 نقاط ليتأهل كثاني المجموعة، مستفيدًا من فوز إسطنبول باشاك شهير التركي 2/1 على بروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

ووضع ماركوس تورام النادي الألماني في المقدمة في الدقيقة 33، قبل أن يتعادل إرفان كان كاهفيتشي في الدقيقة 44 للنادي التركي.

وخطف إسطنبول باشاك شهير الفوز في الدقيقة 90 ليتأهل إلى الدور الثاني متصدرًا

ورفع الفوز رصيد إسطنبول باشاك شهير إلى 14 نقطة في الصدارة، حين ودع بوروسيا مونشنغلادباخ باحتلاله المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى تغلب مانشستر يونايتد 4/0 على ألكمار الهولندي.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد آشلي يونغ في الدقيقة 53، وماسون جرينوود هدفين في الدقيقتين 58 و64، وخوان ماتا من ضربة جزاء في الدقيقة 62.

يشار على أن مانشستر يونايتد وألكمار حجزا مقعديهما في الدور الثاني مسبقًا.

روما 1 × 0 ولفسبيرجر | هدف بيروتي ⚽️???? pic.twitter.com/vmD9C5NC4a — king_moosa10 (@Goal64781558) December 12, 2019

روما 1 × 1 ولفسبيرجر | هدف عكسي ⚽️???? pic.twitter.com/tfCveI0HW2 — king_moosa10 (@Goal64781558) December 12, 2019