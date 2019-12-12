لاكازيت وساكا يقودان آرسنال للدور الثاني بالدوري الأوروبي (فيديو)

ضمن نادي آرسنال الإنجليزي تأهله إلى الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي، بعد تعادله 2/2 خارج أرضه مع ستاندر دو لياج البلجيكي، الخميس، في ختام منافسات المجموعة السادسة.

وسجل هدفي آرسنال كل من ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 78، وبوكايو ساكا في الدقيقة 81، في حين سجل للفريق البلجيكي صامويل باستيين في الدقيقة 47، وسليم أملاح في الدقيقة 69.

وبلغ آرسنال الدور الثاني متصدرًا للمجموعة السادسة برصيد 11 نقطة، مقابل 9 لآينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي تأهل رغم خسارته على أرضه أمام فيتوريا غيمارايش 2/3، في حين ودع ستاندر دو لياج المسابقة بعدما استقر في المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

وبدا أن آينتراخت فرانكفورت في طريقه لتصدر المجموعة السادسة قبل أن تهتز شباكه بهدفين متأخرين ليخسر 2/3 أمام متذيل الترتيب فيتوريا غيمارايش ليمنح الصدارة لآرسنال برصيد 11 نقطة بينما احتل الفريق الألماني المركز الثاني بـ9 نقاط.

وحسم مالمو السويدي مباراة قمة إسكندنافية أمام كوبنهاغن ليتصدر المجموعة الثانية على حساب منافسه الدنماركي بعد فوزه 1/0 خارج أرضه بينما تعادل دينامو كييف الأوكراني 1/1 مع ضيفه لوغانو متذيل الترتيب ليودعا البطولة سويًا.

وخرج لاتسيو الإيطالي أيضًا من البطولة بعد خسارته 2/0 خارج أرضه أمام ستاد رين الفرنسي متذيل ترتيب المجموعة الخامسة ما يعني تأهل كلوج الروماني، الذي فاز 2/0 على ضيفه سيلتيك متصدر المجموعة الخامسة، إلى دور الـ32 بصحبة الفريق الاسكتلندي.

وتصدر لاسك النمساوي المجموعة الرابعة بفضل فوزه المهم 2/0 على ضيفه سبورتنغ لشبونة، الذي طُرد حارسه رينان ريبيرو بعد تسببه في ركلة جزاء في الدقيقة 35، الذي تأهل لدور الـ32 باحتلاله المركز الثاني.

وفي سويسرا سجل بازل هدفين بواقع هدف في كل شوط ليتقنص فوزًا مريحًا 2/0 على طرابزون سبور التركي وصدارة المجموعة الثالثة ويتأهل بصحبة خيتافي الإسباني الذي تغلب على بـ10 لاعبين من كراسنودار الروسي 3/0.

يشار إلى أن أندية إشبيلية وأبويل نيقوسيا، ومالمو وكوبنهاغن، وبازل وخيتافي، ولاسك لينز، وسبورتينغ لشبونة وسيلتك، وكلوج، وآرسنال، وآينتراخت فرانكفورت، وإسبانيول، وجينت، وسبورتينغ براغا، ومانشستر يونايتد، تأهلت إلى الدور الثاني.

ستاندار 1 × 0 ارسنال | هدف ساشا باستين ⚽️???? pic.twitter.com/pslIEb2KAA — king_moosa10 (@Goal64781558) December 12, 2019

ستاندار 2 × 0 ارسنال | هدف ستاندار الثاني ⚽️???? pic.twitter.com/8JPbgTIGW1 — king_moosa10 (@Goal64781558) December 12, 2019