رسميًا.. كشف مدة غياب كينغسلي كومان عن بايرن ميونخ (صورة)

أعلن بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الخميس أن مهاجمه كينغسلي كومان سيغيب عن الملاعب حتى الشهر المقبل بعد إصابته في ركبته خلال الفوز على توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

وأُصيب المهاجم الفرنسي، الذي تعرض لعدة إصابات في ركبته خلال المواسم الأخيرة، خلال فوز بايرن ميونخ 3/1 على ضيفه توتنهام ليتأهل النادي البافاري إلى أدوار خروج المغلوب بعدما حصد العلامة الكاملة بـ6 انتصارات في 6 مباريات.

وقال هانز-فيلم مولر-فولفهارت طبيب النادي الألماني في بيان: ”بالتأكيد شعرنا جميعًا بصدمة في اللحظة التي أصيب فيها لكنه كان محظوظًا، أظهرت الفحوصات أنه سيغيب عن 3 مباريات فقط وسيتمكن من خوض فترة الإعداد بالكامل في الدوحة“.

وافتتح كومان (23 عامًا) التسجيل في الدقيقة 14 لكنه اشتكى من ركبته بعدها بعشر دقائق وغادر الملعب بعد شعوره بألم شديد.

وسيتوقف دوري الدرجة الأولى الألماني يوم 22 من الشهر الحالي لمدة شهر تقريبًا خلال فترة التوقف الشتوية.

وأصبح بايرن ميونخ بطل أوروبا 5 مرات أول فريق ألماني والسابع على الإطلاق ينهي مبارياته الست في دور المجموعات بدوري الأبطال بـ6 انتصارات ليحصل على دفعة معنوية في أمس الحاجة لها بعد معاناته على الصعيد المحلي هذا الموسم.

وتُوج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني 29 مرة في رقم قياسي بينها آخر 7 مواسم على التوالي لكنه يحتل حاليًا المركز السابع في الترتيب متأخرًا بفارق 7 نقاط عن بروسيا مونشنغلادباخ المتصدر.

وانفصل النادي البافاري عن مدربه السابق نيكو كوفاتش الشهر الماضي وتولى المسؤولية بدلًا منه هانز فليك مؤقتًا.

وقال فليك إنه سيحول تركيز الفريق على الفور إلى الدوري بعد الخسارة في آخر مباراتين.