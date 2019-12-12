سوشيال ميديا الرياضة.. فيدال يقضي اليوم الدراسي مع نجله.. وسيميوني يقدم دعاية إعلانية لشركة سيارات

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

فيدال يقضي اليوم الدراسي مع نجله

نشر أرتورو فيدال لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له بموقع تبادل الصور ”إنستغرام“ مع نجله عقب انتهاء اليوم الدراسي

وعلق فيدال: ”مع من أحب بعد المدرسة“.

فان دايك يرحب بصفقة ليفربول الجديدة

نشر فيرجيل فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة عبر موقع ”إنستغرام“ لبتاكومي مينامينو لاعب نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي بقميص نادي الريدز.

وحرص فان دايك على الترحيب باللاعب الجديد حيث علق: ”مرحبًا بالأحمر، تأكد من متابعة صفحتنا الجديدة في ليفربول الجديد المحتمل من يناير“.

جيمس رودريغيز في حمام السباحة

نشر جيمس رودريغيز لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر ”إنستغرام“ برفقة نجله في حمام السباحة.

وأعرب اللاعب عن سعادته بقضاء وقته مع طفله الصغير.

فينالدوم يستفسر عن أسئلة الجماهير

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، وهو يمسك بهاتفه الخاص.

وعلق اللاعب: ”تمكنت من الاتصال بي ولديك سؤال واحد، ماذا تسأل؟“

سترلينغ يتسوق رغم الثلوج

نشر رحيم سترلينغ لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ أثناء شرائه بعض المستلزمات رغم هطول الثلوج.

وعلق اللاعب: ”اشتعلت به بعض التسوق في اللحظة الأخيرة“.

مبابي: لا تتوقف أبدًا عن حلمك

نشر كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فيديو له عبر موقع ”تويتر“ لمشواره مع كرة القدم منذ أن كان طفلًا حتى الآن.

وعلق اللاعب: ”أينما يبدأ، لا تتوقف أبدًا عن الحلم“.

سيميوني يقدم دعاية إعلانية لشركة سيارات

شارك ديغو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني في إعلان لإحدى شركات السيارات.

ونشر سيميوني صورة له عبر موقع ”تويتر“ أثناء قيادته للسيارة، وعلق: ”رضا الوصول إلى الأراضي الأخرى“.

لوكاس هيرنانديز يدعم زميله كومان

حرص لوكاس هيرنانديز لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني على دعم زميله كومان عقب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ونشر اللاعب صورة له برفقة كومان، وعلق: ”تمنياتي لك بالشفاء القريب“.

كافاني: لن أنسى ما رأيته من رجال سان جيرمان

نشر كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر“تويتر“ وهو يقدم التحية لجماهير ناديه وزملائه بالفريق عقب المساندة التي تلقاها أمس منهم في اللقاء الذي جمع بين باريس سان جيرمان وغالاتا سراي التركي ببطولة دوري أبطال أوروبا والذي انتهى بفوز رفاق كافاني بخماسية نظيفة.

وعلق اللاعب: لن أنسى ما رأيته وسمعته. ما حدث بالأمس في باريس سيظل معي إلى الأبد“.

Inolvidable ver y sentir lo q paso ayer en el Parque????❤ Lo llevaré eternamente conmigo. ???????? #ICICESTPARIS Indimenticabile vedere e sentire quello che é successo ieri nel Parc. ????❤ Lo portaré eternamente con me. ???????? #ICICESTPARIS pic.twitter.com/WXt7PMkKNj — Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) December 12, 2019

بوفون: عدنا إلى الطريق الصحيح عبر بوابة ليفركوزن

نشر جيانلويجي بوفون حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر ”تويتر“ برفقة زملائه من مباراة الأمس والتي جمعت بين نادي السيدة العجوز وباير ليفركوزن الألماني على ملعب الأخير والتي انتهت بفوز اليوفي بهدفين دون رد.

وعلق الحارس: ”عدنا إلى الطريق الصحيح عبر بوابة ليفركوزن“.