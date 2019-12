سوشيال ميديا الرياضة.. فيدال يقضي اليوم الدراسي مع نجله.. وسيميوني يقدم دعاية إعلانية لشركة سيارات

View this post on Instagram

Hi reds, make sure follow our new fanpage of possible new Liverpool from January @takumi_minamino.lfc @takumi_minamino.lfc @takumi_minamino.lfc @takumi_minamino.lfc @takumi_minamino.lfc • Good move for LFC? . . . . . . #lfc #liverpool #sixtimes #championsleague #winner #salah #mane #firmino #vandijk #alissonbecker #henderson #soccer #ballondor #klopp #premierleague