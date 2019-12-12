أخبار برشلونة وريال مدريد.. نجم تشيلسي يحلم بالعودة للبلوغرانا وزيدان يتحدى ليفربول

أعرب المهاجم الإسباني بيدرو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي عن أمنيته في العودة مرة أخرى لصفوف برشلونة الإسباني.

وساهم بيدرو في تحقيق الفريق الكتالوني للقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات أعوام 2009، 2011، و2015.

عودة للمنزل

وقال بيدرو في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية: ”خيار العودة إلى برشلونة دائمًا ما كان موجودًا، أتمنى أن أحصل على هذه الفرصة“.

وأضاف: ”الجميع يعرف ما أشعر به تجاه هذا النادي، دائمًا ما أقول إنه من الممكن أن أعود إلى هناك“.

وأكمل: ”لدي عاطفة خاصة لبرشلونة، لقد عشت تجارب كثيرة، وعشت هناك لعدة سنوات كنت أشعر إنني محبوب من الجميع“.

وأضاف نجم تشيلسي: ”أعلم أن العودة إلى برشلونة صعبة، لا أعلم إن كان القرار في يد رئيس النادي أو المدرب، لكن ما يهمني هو أن هناك احتمالية لحدوث ذلك“.

وابتعد بيدرو عن تشكيل تشيلسي خلال الموسم الجاري، حيث شارك في 4 مباريات فقط حتى الآن.

ومن المحتمل أن تسفر قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهة خاصة بالنسبة لبيدرو بين تشيلسي وبرشلونة.

زيدان يتحدى ليفربول

على الجانب الآخر أطلق الفرنسي زين الدين زيدان تصريحات مثيرة أكد فيها قدرة فريقه على الإطاحة بليفربول الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، من الدور ثمن النهائي إذا ما أسفرت القرعة عن مواجهة بين الفريقين.

وقال زيدان في تصريحات صحفية عقب فوز الميرينغي على كلوب بروج البلجيكي: ”إذا لعبنا أمام ليفربول فإننا سنطيح بهم، ولكن القرعة هي التي ستحسم منافسنا المقبل وليس نحن“.

والتقى الناديان في نهائي النسخة قبل الماضية بالعاصمة الأوكرانية كييف، وفاز ريال مدريد 3/1 تحت قيادة زيدان، ولكن الألماني يورغن كلوب قاد ليفربول للتتويج بالبطولة الموسم الماضي على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي 2/0 في النهائي الذي استضافه ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

الريدز يقترب من سانشو

في إنجلترا أكدت تقارير صحفية، أن ليفربول الإنجليزي بات الخيار الأقرب للفوز بصفقة جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن ليفربول يتقدم سباق التعاقد مع سانشو متفوقًا على تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم الإنجليزي الشاب، استقر على الرحيل عن فريقه الألماني سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، أو في الميركاتو الصيفي المقبل.

ومن المتوقع أن تصل قيمة صفقة جادون سانشو إلى 120 مليون جنيه إسترليني.

وأشار سيمون هيوز الصحفي في ”أثليتيك“ إلى أن سانشو كان أحد اللاعبين المطلوبين من يورغن كلوب المدير الفني لليفربول قبل رحيله عن مانشستر سيتي إلى دورتموند.

وأضاف أن ليفربول يراقبون موقف اللاعب عن كثب وفي حالة كان متاحًا فإن ليفربول يمتلك الأموال الكافية للحصول عليه.

أنباء سعيدة للبرسا

ومن ناحية أخرى تلقت إدارة نادي برشلونة الإسباني أخبارًا سعيدة فيما يتعلق بموقف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من تمديد وتعديل عقده مع فريقه إنترميلان.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، نقلًا عن تقارير إعلامية إيطالية، إن المفاوضات بين مسؤولي إنتر ميلان ومديري أعمال مارتينيز بدأت بالفعل بعد خروج النيراتزوري من دوري أبطال أوروبا، عقب الهزيمة أمام برشلونة 1/2 على ملعب سان سيرو، وانتقال الإنتر للمنافسة في بطولة الدوري الأوروبي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن المفاوضات بين الطرفين شهدت خلافات في العديد من النقاط، أولها رغبة مديري أعمال مارتينيز في مضاعفة راتب اللاعب لتجديد عقده مع النادي، والذي ينتهي في صيف 2023، بحيث يتضمن العقد الجديد حصول اللاعب على 4 ملايين يورو كراتب صافٍ، وهو ما رفضته إدارة إنتر ميلان بصورة مبدئية.

ومضت تقول: ”يريد مسؤولو إنتر ميلان في المقابل رفع قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد مارتينيز، والذي يبلغ حاليًا 111 مليون يورو، كي يصل إلى 200 مليون يورو على أقل تقدير، وهو الأمر الذي تحفظ عليه مديرو أعمال المهاجم الأرجنتيني، الذين يريدون الحفاظ على قيمة الشرط الجزائي كما هي؛ حتى يتسنى للاعب الرحيل حال رغبته في ذلك“.

ويمكن أن تمثل تلك التطورات أنباء سعيدة لنادي برشلونة الراغب بشدة في ضم مارتينيز، البالغ من العمر 22 عامًا، كي يكون خليفة الأوروغواياني لويس سواريز، الذي سيكمل عامه الـ33 في يناير 2020، وينتهي عقده رفقة البلوغرانا صيف 2021، دون أي مؤشر على تجديد العقد حتى الآن.

رونالدو يتحدى ريال مدريد

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، موقفه من المواجهة المحتملة أمام فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال رونالدو في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورت“: ”لا أعرف، من الصعب أن أقول ذلك، ريال مدريد فريق استثنائي، لكني أفضّل مواجهتهم لاحقًا، ربما في النهائي“.

وعن مشاكل الإصابة لديه، أوضح كريستيانو: ”أنا بخير، المشاكل الجسدية التي واجهتني كانت في الماضي، ولبضعة أسابيع شعرت بألم في ركبتي لكن هذا كان في الماضي وكل شيء خلف ظهري الآن“.

وواصل: ”الشيء المهم هو أن الفريق يؤدي بشكل جيد، أمام باير ليفركوزن لعبنا جيدًا خاصة في الشوط الثاني، نحن نتحسن جميعًا وأنا أيضًا، الآن لديّ ثقة أكبر في الميدان“.

وختم الدون: ”نحن نستمتع باللعب مع ديبالا وهيغواين، أشعر أنني بحالة جيدة معهم، لكن المدرب هو من يقرر وعلينا احترام قراراته“.

صفقة يابانية

ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي مستعد للتعاقد مع الدولي الياباني تاكومي مينامينو مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مقابل دفع مبلغ يصل إلى 7،25 مليون جنيه إسترليني.

وتألق المهاجم الياباني البالغ من العمر 24 عامًا خلال مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وكان أحد أفضل لاعبي سالزبورغ خلال مواجهة ليفربول، الثلاثاء الماضي، في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات.

ويأمل ليفربول إبعاد مانشستر يونايتد الذي أبدى بدوره اهتمامًا بالمهاجم الياباني وكان مستعدًا لدفع مبلغ يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني لضمه.

ورغم أن يورغن كلوب المدير الفني لليفربول رفض الحديث عن صفقات، في كانون الثاني/ يناير المقبل، لكن الصحيفة البريطانية أكدت أن ليفربول تفاوض مع سالزبورغ حول المهاجم الياباني.

وتابع كلوب المهاجم الياباني خلال مباريات دوري الأبطال هذا الموسم، وخاصة في مواجهة الفريقين ذهابًا وإيابًا، واقتنع بمستواه وضرورة ضمه للريدز.

ويرغب ليفربول في استغلال علاقته الجيدة مع الفريق النمساوي لمنع عدة فرق ألمانية مهتمة بالدولي الياباني من خطفه، ويبقى المرشح الأول للتعاقد معه.

وفي حال انتقال الدولي الياباني لليفربول سيكون ثالث لاعب لعب في سالزبورغ يلعب لليفربول بعد السنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا، والثنائي لاعبان سابقان للفريق النمساوي.

وسيستفيد ليفربول من القوانين الجديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث أصبح بإمكان الياباني تاكومي مينامينو المشاركة رفقة الفريق في دوري أبطال أوروبا رغم أنه شارك سابقًا رفقة سالزبورغ في دوري المجموعات.