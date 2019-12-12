ردة فعل عنيفة من رونالدو تجاه مشجع جذبه بقوة لالتقاط صورة (فيديو)

انزعج كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بعدما جذبه مشجع بقوة لالتقاط صورة معه، عقب انتهاء مباراة بايرليفركوزين ويوفنتوس بختام دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واندفع المشجع ناحية رونالدو ووضع يده اليسرى على رقبته، وهو ما دفع رجل الأمن لجذب المشجع سريعًا، ليجذب الأخير رقبة رونالدو.

وحاول رونالدو الدفاع عن نفسه بقوة، لكن رجل الأمن كان جذب المشجع بعيدًا.

وأشار رونالدو للمشجع ناحية رأسه، في إشارة لعدم رضاه عن سلوكه لالتقاط الصورة.

ويتعامل رونالدو عادة بلطف مع المشجعين الراغبين في التقاط صور معه.

لقطة رونالدو مع المشجع نهاية المباراة

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه. حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/DwoVMJcck6 — فيصل اهداف (@ZXHD20) December 11, 2019

وأحرز كريستيانو رونالدو وجونزالو إيغواين هدفين متأخرين ليقودا يوفنتوس المتأهل للفوز 2-صفر على مستضيفه باير ليفركوزن في ختام المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليودع الفريق الألماني البطولة.

وهز رونالدو الشباك من مدى قريب في الدقيقة الـ75 وأضاف إيغواين الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع يوفنتوس رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة.

كما تأهل أتلتيكو مدريد إلى دور الستة عشر بتغلبه 2-صفر على لوكوموتيف موسكو بعدما رفع رصيده إلى عشر نقاط فيما سينتقل ليفركوزن إلى الدوري الأوروبي بعد احتلال المركز الثالث بست نقاط.

وبدأ ليفركوزن المباراة بقوة لكن حارس يوفنتوس جيانلويجي بوفون (41 عامًا) أبعد كرة من موسى ديابي لتصطدم بالقائم.

وسيطر يوفنتوس في الشوط الثاني وافتتح رونالدو التسجيل قبل ربع ساعة من النهاية بعد تمريرة البديل باولو ديبالا.

وصنع ديبالا الهدف الثاني لمواطنه الأرجنتيني إيغواين.