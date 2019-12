وسط استعداد آرسنال لبدء التفاوض معه.. ماذا قال أنشيلوتي بعد إقالته من تدريب نابولي؟

خرج كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي السابق عن صمته عقب إقالته من تدريب الفريق الإيطالي في ظل اهتمام من آرسنال وإيفرتون للتعاقد معه.

وأعلن نابولي إقالة المدرب أنشيلوتي بعد الفوز برباعية نظيفة على جنك والتأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

وأكد النادي إقالة المدرب المخضرم البالغ من العمر 60 عامًا والذي سبق له الفوز بلقب الدوري المحلي في: إنجلترا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، إلى جانب دوري الأبطال ثلاث مرات.

ويتولى أنشيلوتي تدريب نابولي منذ أقل من عام ونصف العام، حيث قاد 73 مباراة، وفاز 39 مرة مقابل 19 تعادلًا و15 هزيمة.

وقال النادي في بيان:“قرر نابولي إقالة كارلو أنشيلوتي من منصب المدرب الأول للفريق، وتبقى قائمة علاقة الصداقة والتقدير والاحترام المتبادل بين النادي ورئيسه أوريليو دي لورينتيس وكارلو أنشيلوتي“.

وجاءت الإقالة بعد أسابيع من التوتر في النادي، حيث انتقد أنشيلوتي قرار دي لورينتيس، مالك النادي، بإجبار الفريق على الدخول في معسكر مغلق لمدة أسبوع واحد.

وخرج اللاعبون من المعسكر بعد منتصف الفترة، ورفضوا البقاء في الفندق رغم مواصلة المران بشكل طبيعي.

وكان هذا القرار متوقعًا من وسائل إعلام إيطالية، حيث قالت إن نابولي بات قريبًا من تعيين غاتوسو الذي أُقيل من تدريب ميلان في نهاية الموسم الماضي.

وارتبط المدير الفني المخضرم البالغ من العمر 60 عامًا بتدريب آرسنال أو إيفرتون خلال الفترة المقبل بعد إقالة مدربي الفريقين الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن آرسنال يخطط بالفعل لبدء مفاوضات مع أنشيلوتي الذي قال في تغريدة على حسابه في ”تويتر“، اليوم:“أود أن أشكر شخصيًا النادي وموظفيه ولاعبي الفريق ورئيس النادي على إتاحة الفرصة لي لتجربة لا تنسى في مدينة رائعة مثل نابولي“.

I would like to personally thank the Club, its employees, my players, my staff and the president for the opportunity to live an unforgettable experience in a wonderful city such as Naples.

