بعد إقالته من نابولي.. صراع إنجليزي بين آرسنال وإيفرتون على التعاقد مع أنشيلوتي

أصبح ملف المدير الفني الجديد لفريق آرسنال، بمثابة الصداع في رأس إدارة النادي اللندني.

وكان آرسنال أطاح بمدربه الإسباني أوناي إيمري من تدريب الفريق بعد تراجع النتائج بشكل واضح خلال الموسم الجاري.

واختارت إدارة ”الغانرز“ تعيين فريدي ليونبيرغ مدربًا مؤقتًا للفريق، خلفًا لايمري.

وحقق ليونبيرغ فوزه الأول كمدرب للفريق أول أمس على حساب وستهام يوناتيد، ضمن منافسات الجولة الـ16 للدوري الإنجليزي، إلا أن ذلك لم يغير من خطط إدارة النادي التي تبحث عن مدير فني جديد.

فرصة آرسنال

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن إدارة آرسنال تدرس التعاقد مع الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي لتدريب الفريق، بعد ساعات من إقالته من تدريب فريق نابولي الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة أن آرسنال لم يبدأ حتى الآن في التفاوض مع انشيلوتي بشكل رسمي.

ومن المتوقع أن يبدأ آرسنال اتصالاته مع المدرب الإيطالي خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل خوض مباراة مانشستر سيتي المرتقبة.

ويحظى أنشيلوتي بتقدير كبير من جانب إدارة آرسنال، لما قدمه خلال السنوات الماضية كمدرب.

منافسة انجليزية

وأشارت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إلى أن آرسنال ليس الفريق الإنجليزي الوحيد الذي يسعي للتعاقد مع أنشيلوتي.

وأوضحت أن أنشيلوتي هو أحد عشرة مرشحين لتولي مهمة تدريب آرسنال.

ويسعي مسؤولو نادي إيفرتون للبدء في التفاوض مع أنشيلوتي قبل نهاية الأسبوع الجاري.

ويبحث إيفرتون عن مدرب جديد للفريق بعد إقالة البرتغالي ماركو سيلفا عقب الخسارة الثقيلة أمام ليفربول بخماسية مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشغل دنكان فيرغسون -حاليًّا- مهمة المدير الفني المؤقت للفريق، إذ نجح في قيادة إيفرتون لتحقيق فوز كبير على تشيلسي بثلاثة أهداف في أولي مبارياته.

إقالة متوقعة

وكان نادي نابولي أعلن عن إقالة كارلو أنشيلوتي من تدريب الفريق، بعد ساعات من الفوز الكبير على جنك البلجيكي برباعية نظيفة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ليتأهل الفريق إلى دور الستة عشر.

وأصدر نادي نابولي بيانًا مقتضبًا قال فيه: ”تم الاستغناء عن خدمات السيد كارلو أنشيلوتي، ولم يعد مدربًا للفريق“.

وأضاف النادي في بيانه: ”تم الانفصال بين الطرفين بالتراضي، ولا تزال علاقة أوريليو دي لورينتيس ريس النادي بأنشيلوتي جيدة“.

وانتشرت تقارير صحفية خلال اليومين الماضين بشأن اتفاق النادي الإيطالي مع غينارو غاتوزو لتولي المهمة خلفًا للمدير الفني السابق لتشيلسي وريال مدريد وبايرن ميونخ .

وقال أنشيلوتي لشبكة ”سكاي سبورتس“ إيطاليا عقب الفوز الكبير على جنك البلجيكي برباعية نظيفة في ختام دور المجموعات لدوري الأبطال ليتأهل الفريق إلى دور الستة عشر: ”لا أعرف أي شيء عن الاتصال بالمدربين الآخرين، لقد ركزنا فقط على المباراة. سيكون هناك (غدًا) اجتماع متفق عليه لتقييم الأوضاع حتى الآن“.

وأضاف المدرب السابق لباريس سان جيرمان وميلان: ”لم أستقل أبدًا من حياتي ولن أفعل أبدًا. يتمتع هذا الفريق بالكفاءة والجودة وأثبت ذلك في دوري الأبطال، بينما لم نتمكن بعد من ذلك في الدوري المحلي“.

غاتوزو يقترب

وذكرت ”سكاي سبورتس“ إيطاليا أن جينارو غاتوزو البالغ من العمر 41 عامًا، وافق بالفعل على تولي المسؤولية في نابولي خلفًا لأنشيلوتي، خاصة أنه يتمتع بخبرة تدريب أندية في الدوري الإيطالي مثل: ميلان، وباليرمو، وبيزا.

وأجرى دي لورينتيس بضع جولات من المفاوضات مع غاتوسو، وقد اتفق بالفعل معه على تولي المسؤولية لمدة 18 شهرًا.