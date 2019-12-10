إدارة آرسنال تبدأ المفاوضات مع مارسيلينو تورال مدرب فالنسيا السابق

عقد المدرب الإسباني مارسيلينو تورال محادثات مع إداريي نادي آرسنال الإنجليزي لتولي تدريبه بدلًا من مواطنه المقال أوناي إيمري، بحسب ما ذكرت شبكة ”إي اس بي إن“ الأميركية، الثلاثاء.

وأشارت الشبكة إلى أن مدرب فالنسيا وفياريال السابق تواجد في لندن هذا الأسبوع؛ لعقد محادثات مع النادي قبل العودة إلى إسبانيا الثلاثاء، لكنها نقلت عن مصادر أن ابن الرابعة والخمسين ليس متفائلًا بتولي المنصب، كون جنسيته الإسبانية قد تشكل عائقًا لخلافة مواطنه إيمري.

وكان مارسيلينو أقيل من تدريب فالنسيا في سبتمبر الماضي لخلافه مع مالك النادي السنغافوري بيتر ليم حول استراتيجية النادي على المدى الطويل، وذلك بعد قيادته ”الخفافيش“ إلى المركز الرابع والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في موسمين، بالإضافة إلى إحراز كأس الملك وهو اللقب الأول له خلال عقد من الزمن، واللافت أن فريقه السابق فالنسيا أقصي من نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ أمام آرسنال.

وكان آرسنال وضع حدًا لسلسلة نتائجه المخيبة بعدما قلب تخلفه أمام مضيفه وست هام بهدف إلى فوز مستحق 3-1 في ”ديربي“ لندن، الإثنين، في ختام مباريات المرحلة 16 من الدوري.

وتبرز لائحة من الأسماء لخلافة إيمري تضم الفرنسي باتريك فييرا نجم وسط الفريق سابقًا، الإيطالي ماسيميليانو أليغري، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو والإسباني ميكل أرتيتا الذي حمل ألوان ”المدفعجية“ بين 2011 و2016.

ليونبيرغ متفائل

من جهة أخرى، قال فريدي ليونبيرغ المدرب المؤقت لفريق آرسنال إنه يأمل في أن يشكل الفوز على وست هام 3 -1، مساء الإثنين، في المرحلة السادسة عشر من الدوري الممتاز نقطة تحول إيجابية في موسم الفريق.

وكان الفوز في المباراة الماضية هو الأول لآرسنال خلال عشر مباريات، وقد رفع الفريق رصيده إلى 22 نقطة ليصعد إلى المركز التاسع بجدول الدوري.

وقال ليونبيرغ: أتمنى أن يُحدث ذلك تغييرًا في الحالة المزاجية، فقد بدت السعادة على اللاعبين في غرفة تغيير الملابس، كانت الأمور صعبة بالنسبة لهم، فهم يعيشون تحت ضغوط هائلة ويمكن ملاحظة ذلك في الأداء. أمامنا العديد من الأمور التي يجب العمل عليها، ولكن الوضع يبدو جيدًا الآن.

وتولى ليونبيرغ تدريب آرسنال بشكل مؤقت؛ إثر إقالة أوناي إيمري من تدريب الفريق في نوفمبر الماضي، وقد اعترف بأنه لا يزال أمام الفريق طريق طويل للعودة إلى مستواه، وقد أكد ثقته بقدرة الفريق على ذلك.

وقال ليونبيرغ: لسنا قريبين من المكانة التي أرجوها. فأمامنا العديد من الأمور التي يجب إصلاحها… الفوز يمنح شعورًا رائعًا، إنني أعشق هذا النادي. ولدينا الكثير من العمل. اللاعبون واجهوا الكثير من الضغوط، لكن تحلوا بالقوة الذهنية الكافية لتحقيق الفوز.