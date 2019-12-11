رسميًا.. غاتوسو مديرًا فنيًا جديدًا لنابولي خلفًا لأنشيلوتي

أعلن نادي نابولي أن المدير الفني غينارو غاتوسو سيتولى رسميًا قيادة الفريق خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي أقيل من منصبه يوم الثلاثاء بعدما قاد الفريق إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقال موقع ”فوتبول إيطاليا“: إن غاتوسو المدير الفني السابق لميلان سيعيد طريقة 4-3-3 للفريق المنافس في الدوري الإيطالي، وإن التعاقد لمدة ستة شهور مع إمكانية التمديد بعد نهاية الموسم.

وفضل أنشيلوتي طريقة 4-4-2، وهي المرة الأولى التي يعود فيها إلى هذا النظام منذ أيام توليه تدريب بارما في أواخر التسعينيات.

وكانت هذه الطريقة تغييرًا جذريًا عن السنوات الثلاث التي تألق فيها الفريق مع ماوريتسيو ساري الذي لعب بطريقة 4-3-3، والتي حظيت بالإشادة في جميع أوروبا.

قرار متوقع

وأعلن نابولي إقالة المدرب أنشيلوتي بعد الفوز برباعية نظيفة على جنك والتأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

وأكد النادي إقالة المدرب المخضرم البالغ عمره 60 عامًا والذي سبق له الفوز بلقب الدوري المحلي في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى جانب دوري الأبطال ثلاث مرات.

ويتولى أنشيلوتي تدريب نابولي منذ أقل من عام ونصف العام، حيث قاد 73 مباراة وفاز 39 مرة مقابل 19 تعادلًا و15 هزيمة.

وقال النادي في بيان: ”قرر نابولي إقالة كارلو أنشيلوتي من منصب المدرب الأول للفريق. تبقى قائمة علاقة الصداقة والتقدير والاحترام المتبادل بين النادي ورئيسه أوريليو دي لورينتيس وكارلو أنشيلوتي“.

وجاءت الإقالة بعد أسابيع من التوتر في النادي، حيث انتقد أنشيلوتي قرار دي لورينتيس مالك النادي بإجبار الفريق على الدخول في معسكر مغلق لمدة أسبوع واحد.

وخرج اللاعبون من المعسكر بعد منتصف الفترة ورفضوا البقاء في الفندق رغم مواصلة المران بشكل طبيعي.

وكان هذا القرار متوقعًا من وسائل إعلام إيطالية، حيث قالت إن نابولي بات قريبًا من تعيين غاتوسو الذي أقيل من تدريب ميلان في نهاية الموسم الماضي.

طريقة جديدة

وقالت صحيفة ”لا غازيتا ديللو سبورت“ وشبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“ إن غاتوسو سيعود إلى الطريقة القديمة التي نجح بها الفريق.

واعتمد غاتوسو على الطريقة ذاتها عندما كان مدربًا لميلان، ويرى أنها ستكون مثالية لتحقيق نتائج جيدة مع المجموعة الحالية من لاعبي نابولي.

وذكرت غازيتا أن الآن سيلعب دورًا رئيسيًا في تعديل الطريقة وسيحصل اليف إلماس على المزيد من وقت اللعب تحت قيادة غاتوسو في خط الوسط المكون من ثلاثة لاعبين، كما سيلعب المكسيكي هيرفنيغ لوزانو وبيوتر زيلينسكي في الجناحين والبولندي أركاديوش ميليك في الهجوم.

ومن المثير للاهتمام، أنه لا يوجد مكان للمهاجم لورينزو إنسيني في التشكيلة الأساسية مع احتمالية بيعه الصيف المقبل.

وكان أنشيلوتي بصدد بيع إنسيني الصيف الماضي مقابل الحصول على ماورو إيكاردي من إنتر ميلان، لكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة.