رسميًا: نابولي يعلن إقالة كارلو أنشيلوتي (شاهد)

أعلن نادي نابولي الإيطالي إقالة كارلو أنشيلوتي من تدريب الفريق، بعد ساعات من الفوز الكبير على جنك البلجيكي برباعية نظيفة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ليتأهل الفريق إلى دور الستة عشر

وأصدر نادي نابولي بيانًا مقتضًا قال فيه: ”تم الاستغناء عن خدمات السيد كارلو أنشيلوتي، ولم يعد مدربًا للفريق“.

وأضاف النادي في بيانه: ”تم الانفصال بين الطرفين بالتراضي، ولا تزال علاقة أوريليو دي لورينتيس ريس النادي بأنشيلوتي جيدة“.

وسيتم تحديد البديل خلال الساعات القادمة.

La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti.

Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2019

وانتشرت تقارير صحفية خلال اليومين الماضين بشأن اتفاق النادي الإيطالي مع غينارو غاتوسو لتولي المهمة خلفا للمدير الفني السابق لتشيلسي وريال مدريد وبايرن ميونخ .

وقال أنشيلوتي لشبكة ”سكاي سبورتس“ إيطاليا عقب الفوز الكبير على جنك البلجيكي برباعية نظيفة في ختام دور المجموعات لدوري الأبطال ليتأهل الفريق إلى دور الستة عشر: لا أعرف أي شيء عن الاتصال بالمدربين الآخرين، لقد ركزنا فقط على المباراة. سيكون هناك غدًا اجتماع متفق عليه لتقييم الأوضاع حتى الآن“.

وأضاف المدرب السابق لباريس سان جيرمان وميلان ”لم أستقل أبدًا من حياتي ولن أفعل أبدًا. يتمتع هذا الفريق بالكفاءة والجودة وأثبت ذلك في دوري الأبطال، بينما لم نتمكن بعد من ذلك في الدوري المحلي“.

لكنه نفى أنشيلوتي أن يتشابه وضعه الحالي في نابولي مع ما حدث له بإقالته من بايرن ميونخ قائلًا ”كان الأمر مختلفًا في ميونخ، حيث كان هناك خلاف مع النادي وبعض اللاعبين وكان الأمر بحاجة لتغيير الأجيال وتغيير بعض اللاعبين واختلفت مع بعضهم.

”لكن الوضع في نابولي يتعلق بعدم نجاح الفريق في إظهار قدراته الكاملة، ولكن لم تحدث اشتباكات، باستثناء الحوادث المنعزلة التي تحدث في كل مكان. الأمر مختلف تمامًا“.

يذكر أن نابولي رقمًا جديدًا لأول مرة في تاريخه عندما أنهى ست مباريات دور المجموعات بدون خسارة كما أنهى سلسلة من تسع مباريات متتالية بدون أي فوز في جميع المنافسات، لكن نتائج الفريق المتراجعة في الدوري وعلاقة أنشيلوتي المتوترة مع أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي كانت سببًا في إقالته.