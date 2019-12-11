تقارير: إنتر ميلان لا يمانع رحيل لوتارو مارتينيز.. ونادي برشلونة أمامه أسبوعان فقط لضمه

شكلت مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، فرصة جديدة للفريق الإسباني لمراقبة المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، المطلوب من الفريق لتعويض الأوروغوياني لويس سواريز.

ورغم خسارة إنتر ميلان 2-1 وإقصائه من التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لكن المهاجم الأرجنتيني قدم قناعات جيدة خلال اللقاء، حيث كان مصدر قلق لدفاع برشلونة وأقنع الإدارة التقنية للفريق الإسباني.

وخلال اللقاء صنع المهاجم الأرجنتيني بضع فرص لزميله لوكاكو كما ضيّع فرصتين وشكل خطرًا دائمًا على 3 مدافعين لبرشلونة ويلعب بشكل جيد دون كرة ويجيد اللعب بالقدمين ويراوغ بشكل جيد.

كل ما قدمه لوتارو في اللقاء يدفع برشلونة لمحاولة التعاقد معه، إذ يظل أولوية لدى الإدارة ليكون بديلًا على المدى البعيد للويس سواريز الذي تقدم في السن.

شرط جزائي في أسبوعين

وذكرت صحيفة ”آس“ الإسبانية، أن لوتارو مارتينيز يملك شرطًا جزائيًّا يبلغ 111 مليون يورو للخروج من إنتر ميلان، لكنه شرط جزائي لمدة محدودة جدًّا وتمتد لأسبوعين فقط.

ويحتاج برشلونة للتحرك بسرعة لإقناع اللاعب بالرحيل ودفع الشرط الجزائي في الأسبوعين الأولين من شهر تموز / يوليوز المقبل.

وحال رغب برشلونة في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني في الشتاء فيحتاج لدفع أي مبلغ تطلبه إدارة إنتر ميلان، وهو الشيء ذاته لو لم يدفع الشرط الجزائي في المدة المحددة صيفًا.

ولن يكون برشلونة الوحيد الذي يراقب المهاجم الأرجنتيني المتألق مع إنتر ميلان هذا الموسم فبضع فرق أوروبية كبرى تراقب اللاعب وترغب في ضمه خصوصًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنح إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، راحة لليونيل ميسي وسيرجي روبرتو وجيرار بيكيه وجلس لاعبون مثل: مارك-أندريه تير شتيغن ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونغ على مقاعد البدلاء، بينما اعتمد برشلونة على تشكيلة أغلبها من اللاعبين الشبان بخطة 3-5-2 وهي خطة إنتر ذاتها.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن برشلونة سبق وطلب التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني بعد أدائه الجيد ضد برشلونة في البطولة ذاتها لكن في كامب نو.

لكن يبدو الآن أن إنتر ميلان نفسه لا يغلق الأبواب أمام رحيل مارتينيز لكن بالطبع سيحاولون إقناعه بالاستمرار.

وقال جوزيبي ماروتا، المدير العام لإنتر ميلان عن وضع مارتينيز في محطة ”سبورت ميدياست“ الإيطالية عقب نهاية المباراة ضد برشلونة في ”جوزيبي ميزا“: ”نحن إنتر ميلان وليس من الضروري أن نبيع أي لاعب.. نريد أن يظل لاعبونا الشبان معنا خاصة المهمين منهم مثل لوتارو وروميلو وروميلو لوكاكو. إذا أراد لوتارو أن يستمر معنا، سنكون سعداء. إنه مرتبط بعقد معنا الآن. إذا أراد أن يرحل سنقيّم الوضع“.

واعترف المدير التنفيذي لإنتر ميلان بأن النادي بصدد التفاوض مع اللاعب بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في عام 2023 ولديه شرط جزائي يبلغ 111 مليون يورو.

ويبدو أن التفاهم بين ميسي قائد وهداف برشلونة ومواطنه لوتارو مارتينيز أحد الدوافع الأساسية للتفاوض مع المهاجم الشاب ليكون خليفة سواريز البالغ من العمر 32 عامًا.