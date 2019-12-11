تقارير: ليفربول يزاحم نادي برشلونة على ضم نيمار من باريس سان جيرمان

بات رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن فريقه مسألة وقت لا أكثر.

ويحظى نيمار باهتمام واضح من عدة أندية أوروبية في مقدمتها فريقه السابق برشلونة الإسباني الذي كان قريبًا من استعادته في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

دخول مفاجئ

وفجرت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكدت أن نادي ليفربول الإنجليزي يخطط للتعاقد مع نيمار في الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة إن ليفربول يتطلع للقيام بخطوة مثيرة بدخول سباق التعاقد مع نيمار، الذي يحظى باهتمام كبير من فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي أيضًا.

ويقضي النجم البرازيلي وقتًا صعبًا مع باريس سان جيرمان، بعد أن ضربته لعنة الإصابات، كما دخل في عدة مشاحنات مع زملائه في الفريق.

وأصبحت فكرة رحيل نيمار الذي أصبح اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم عند انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان عن فريق العاصمة الفرنسية واردة بنهاية الموسم الجاري.

منافسة قوية

وقالت صحيفة ”لوباريسيان“ الفرنسية، إن برشلونة ليس النادي الوحيد المهتم بضم نيمار إلى صفوفه.

وقالت الصحيفة إن العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة تتنافس على ضم النجم البرازيلي.

وأشارت إلى أن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، قد يكون بدأ التفاوض بالفعل مع موكلي نيمار تمهيدًا لانتقاله إلى الريدز في الصيف المقبل.

كما أبدى ناديا تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيان اهتمامهما بضم نجم السليساو.

وأشارت ”لو باريسيان“ إلى أن ريال مدريد الإسباني لم يفقد إلى الآن اهتمامه بضم نيمار.

تعقيدات ميسي

وكانت صحيفة ”دون بالون“ الإسبانية قد أكدت أن عملية انتقال نيمار لاعب باريس سان جيرمان إلى برشلونة تشهد بعض التعقيدات الجديدة في الوقت الحالي.

وأصبحت مسيرة نيمار أكثر تعقيدًا بسبب قراراته السيئة في الفترة الأخيرة، كما أن عودته إلى البلوغرانا باتت بعيدة المنال في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار خسر دعم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي كان أبرز المطالبين بعودة النجم البرازيلي.

وعلى الرغم من التقارير التي أكدت أن اللاعب اقترب من الانتقال لبرشلونة، إلا أن اللاعب مستمر مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكرت الصحيفة أن ليونيل ميسي غير راضٍ عن موقف نيمار في الصيف الماضي، ويرى أنه لم يضغط بشكل كافٍ على إدارة باريس سان جيرمان للموافقة على انتقاله لبرشلونة.

كما أعرب ميسي عن غضبه من الصورة التي التقطت لنيمار مع كاسيميرو نجم ريال مدريد مؤخرًا.

وأكدت ”دون بالون“ أن ميسي لن يتدخل في الفترة المقبلة في صفقة عودة نيمار إلى البرسا من جديد.

موقف باريس سان جيرمان

ويبدو أن إدارة باريس سان جيرمان لن تعارض رحيل نيمار في الصيف المقبل، مقابل الحفاظ على كيليان مبابي في صفوف الفريق لأطول فترة ممكنة.

وقالت صحيفة ”سبورت“ إن المهاجم الشاب كيليان مبابي سيكون كلمة السر في رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة الإسباني بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت ”سبورت“ الكتالونية إلى أن مصير النجمين مبابي ونيمار في باريس سان جيرمان يسير في اتجاهين عكسيين، كون إدارة النادي الفرنسي تلعب على ورقة مبابي وتريد الاحتفاظ باللاعب، وتعلم في نفس الوقت أن نيمار لن يستمر طويلًا في صفوف الفريق.

وتابعت: ”يحصل نيمار على راتب سنوي صافٍ يبلغ 30 مليون يورو، ويرغب مسؤولو باريس سان جيرمان حالياً في تجديد عقد مبابي، وقطع الطريق أمام محاولات ريال مدريد لضم اللاعب، الذي ينتهي عقده في صيف 2022“.

وأضافت: ”يحاول مسؤولو سان جيرمان تجديد عقد مبابي، ومنحه نفس راتب نيمار كي يصرف النظر ولو بصورة مؤقتة عن الرحيل إلى ريال مدريد، وبالتالي فإن الإدارة القطرية المالكة للنادي الفرنسي ستكون مجبرة على رحيل نيمار، لتجنب أي مخالفات تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف، كون استمرار اللاعبين يعني تكبد خزينة النادي 60 مليون يورو صافية الضرائب كراتب لهما فقط“.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن باريس سان جيرمان يعتبر نيمار مرحلة تقترب من نهايتها، في ظل ما تردد عن إمكانية لجوء اللاعب البرازيلي الدولي إلى الاتحاد الدولي، فيفا، لفسخ عقده مع النادي الفرنسي، وسيكون وقتها سعر اللاعب بحدود 180 مليون يورو.