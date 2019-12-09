سوشيال ميديا الرياضة.. إبراهيموفيتش يتجه للعبة التايكوندو.. وآدريان ميغل يتمسك بتميمة الحظ

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

راموس يحتفل بعيد ميلاد والده

نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة والده احتفالًا بعيد ميلاد الأخير.

وعلق اللاعب: ”مرت السنوات، حسنًا، لكنهم مازالوا هناك في إشبيلية في مدريد، كان لدينا دليل، معلم، مرجع وداعم، لقد جلبنا إحساسك بالعائلة وحبك إلى هنا دائمًا، أحبك كثيرًا يا بارباس، شكرًا لك عيد ميلاد سعيد يا أبي، أحبك“.

إبراهيموفيتش يتجه للعبة التايكوندو

نشر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بملابس التايكوندو برفقة أحد المدربين.

وعلق إبراهيموفيتش: يمكن لأي شخص دراسة التاريخ، فقط عدد قليل يمكن أن تجعله بطل العالم، البطل الأوليمبي، بطل أوروبا في التايكوندو.

آدريان ميغل يتمسك بتميمة الحظ

نشر آدريان ميغل لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زميله جورجينيو فينالدوم وظهر الحارس وهو يداعب زميله بعدما تمسك ميغل بفوطته الخاصة.

وعلق ميغل ”فوطتي هي تميمة بلدي، وهي ليست سوى لي، مهلًا، إنها فوطتي المحظوظة وهي ملكي فقط“.

كوتينيو: سأبتسم دائمًا

نشر النجم البرازيلي كوتينيو لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وظهر اللاعب وهو يلتقط الصور مع جماهير النادي البافاري، وعلق اللاعب ”سأبتسم دائمًا“.

كاسياس يلقي بنفسه في النهر

نشر الحارس الاسباني إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ على ضفاف نهر بورتو، وعلق اللاعب: الإثنين، ينتهي الجسر، يبدأ الأسبوع، رميت نفسي في النهر“.

فاسكيز يتعلم مع نجله

نشر لوكاس فاسكيز لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بصحبة نجله وهما يقرءان كتابًا للأطفال، وعلق اللاعب: التعلم معًا“.

تياغو سيلفا يدعو للتصويت له ضمن الأفضل

نشر تياغو سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي المسابقة التي أطلقتها الصفحة الرسمية للدوري الفرنسي، والتي أطلقت مسابقة جماهيرية لاختيار أفضل لاعب بالدوري الفرنسي خلال الجولات السابقة والتي انحصرت بين تياغو سيلفا وخوسيه سورس، جيروتو، ريناتو سانشيز، ليمنير، حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلًا: ”صوتك لي“.

لويس فيغو يدعم رئيس الاتحاد الأوروبي

حرص النجم البرتغالي لويس فيغو على دعم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقب التصريحات التي أطلقها اليوم، والتي حسم فيها مصير نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا ومكان يورو أوروبا القادم بعد استبعاد روسيا من النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات.

وعلق اللاعب: ”أتفق مع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن أي خطط لقتل كرة القدم المحلية هي أنانية ويجب علينا محاربتها، أولئك الذين يعتقدون أن بإمكانهم التغلب على دوري أبطال أوروبا كأفضل منافسة في العالم سوف يفشلون“.

I agree with the UEFA President that any plans to kill domestic football are selfish and we must fight them. Those who think they can overtake the Champions League as the world’s best competition will fail. — Luís Figo (@LuisFigo) December 9, 2019

فرانك ريبيري يستعد للعودة

نشر فرانك ريبيري لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يمارس بعض التدريبات التأهيلية عقب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وعلق ريبيري: ”العمل طريق عودتي“.

Working my way back. ????????‍♂️???????? pic.twitter.com/FXvpAjQlek — Franck Ribéry (@FranckRibery) December 9, 2019

ماغواير: شكرًا جماهير مانشستر يونايتد

نشر هاري ماغواير مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زملائه أثناء توجههم لتأدية التحية لجماهير ناديهم، عقب الفوز الذي حققه الفريق مؤخرًا على مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وعلق اللاعب ”الداعم“.