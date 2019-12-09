أخبار برشلونة وريال مدريد.. فيدال وراكيتيتش سلاح البلوغرانا لحسم صفقة مارتينيز ومحكمة فرنسية تصدم نجم الميرينغي

تواصل إدارة برشلونة جهودها المكثفة، للتعاقد مع مهاجم جديد للفريق لخلافة الأوروغواياني لويس سواريز الذي اقترب من الرحيل عن البلوغرانا بنهاية الموسم الجاري.

ووضعت إدارة النادي الكتالوني الدولي الارجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم فريق إنتر ميلان، على رأس قائمة المطلوبين للانضمام لصفوف البرسا في الصيف المقبل.

جلسة حاسمة

وقالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن مارتينيز يتصدر قائمة اهتمامات برشلونة خلال المرحلة الحالية، بينما يسعي إنتر ميلان الايطالي للفوز بخدمات الثنائي أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش.

وأوضحت الصحيفة أن اجتماعًا سيعقد بين مسؤولي برشلونة والإنتر غدًا الثلاثاء على هامش المباراة التي تجمع الفريقين بملعب جوزيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويسعى إنتر ميلان لفتح خطًا جديدًا للمفاوضات حول انتقال فيدال لصفوف النيراتزوري، بعد أن أعرب النجم التشيلي عن استعداده للرحيل عن برشلونة إذا ما استمر ابتعاده عن المشاركة في الفريق في الفترة المقبلة.

في المقابل لا يبدو برشلونة مستعدًا للتفريط في خدمات فيدال في يناير المقبل، علي عكس موقف زميله راكيتيتش الذي تبدو فرصته في الرحيل عن برشلونة أكبر من زميله التشيلي وهو ما يتناقض مع عودته للمشاركة للفريق في الفترة الأخيرة، وآخرها المشاركة كأساسي في مباراتي مايوركا واتلسيتكو مدريد، كما شارك كبديل في مواجهة فريق ليغانيس بالليغا الإسبانية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يحاول استغلال رغبة أنتونيو كونتي المدير الفني للإنتر في التعاقد مع فيدال وراكيتيتش في إقحامهما كجزء من صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز للبلوغرانا.

صدمة بنزيما

رفضت محكمة النقض في فرنسا طلب المهاجم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني، الاستئناف الذي تقدم به بنزيما من أجل إسقاط تهمة ”الابتزاز“ عنه، في قضية زميله السابق في منتخب فرنسا، ماتيو فالبوينا واعتبرت أن الوسائل التي استعملتها الشرطة كانت قانونية.

واُتهم كريم بنزيما في قضية ابتزاز زميله السابق في منتخب فرنسا ماتيو فالبوينا بشريط جنسي العام 2015 لكن محامي المهاجم الفرنسي طعنوا في الأدلة لأن أحد رجال الشرطة تدخل في القضية وأوهم المتهمين بأنه وسيط لماتيو فالبوينا.

وأصبحت أدلة القضية المتهم فيها كريم بنزيما وصديق طفولته كريم زناتي ويونس حواس قانونية وهو ما قد يؤدي لمحاكمة مهاجم ريال مدريد بتهمة التواطؤ في محاولة ابتزاز والمشاركة في مؤامرة إجرامية من أجل إعداد جريمة.

وسيواجه كريم بنزيما مشاكل قضائية في الأسابيع المقبلة بعد رفض محكمة النقض إلغاء الأدلة التي حصلت عليها الشرطة.

وأدت القضية لإبعاد كريم بنزيما عن منتخب فرنسا ولم يشارك في أمم أوروبا 2016 في فرنسا وكأس العالم 2018 في روسيا والتي شهدت تتويج المنتخب الفرنسي باللقب، ودخل في جدال مع رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مؤخرًا بسبب إمكانية عودته للمنتخب مجددًا.

الحائط نوير

وفي ألمانيا اقترب مانويل نوير حارس مرمي بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا من تمديد تعاقده مع النادي البافاري لموسمين إضافيين.

وأكدت سبورت 1 الألمانية أن مانويل نوير والذي ينتهي عقده مع بايرن ميونيخ في 2021، سيمدد تعاقده تعاقده لموسمين إضافيين حتى 2023.

وتفصل بعض الرتوش الخاصة بالعقد بين الطرفين عن الإعلان الرسمي عن تمديد تعاقد حارس مرمي المانشافت.

وأبرزت سبورت 1 اهتمام البايرن بأليكسندر نوبل حارس مرمي فريق شالكة، الذي يعد بالنسبة لإدارة البايرن امتدادًا لمانويل نوير.

ويهدد تمديد نوير لتعاقده مع بايرن ميونخ مسألة استقدام نوبل في نهاية الموسم الجاري، في ظل صعوبة إقناع نوير بمنح الحارس الشاب الفرصة في بعض المباريات خلال الموسم.

ويسعى مانويل نوير البالغ من العمر 33 عامًا أن يبقى الحارس رقم واحد بالنسبة للبايرن ومنتخب ألمانيا.

صفقة فان دي بيك

على الجانب الآخر كشفت صحيفة ”ديلي تيليغراف“ الهولندية، قبل أيام عن اتفاق بين فان دي بيك وريال مدريد، وأن الصفقة ينقصها فقط اللمسات الأخيرة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن اللاعب رفض عرضًا من توتنهام الإنجليزي؛ لأنه يريد اللعب لريال مدريد.

وقال فان دي بيك، في المؤتمر الصحفي، قبل مباراة أياكس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا: ”لم تتم مناقشة هذه المسألة“.

وأضاف ”ما تردد مُجرد شائعات، وهو شيء لا أضعه في الاعتبار على الإطلاق، والشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هي مباراة الغد“.

وعن الارتباط بين مواجهة فالنسيا، ومستقبله في سوق الانتقالات الشتوية، أجاب فان دي بيك: ”لا، لا علاقة للمباراة بأي شيء، ونحن نريد أن نحسم التأهل غدًا، وهذا ما يهمنا“.

غوارديولا يثير الجدل

وفي إنجلترا أثار الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي جدلًا واسعًا بعد تصريحاته الصحفية التي أدلى بها بعد الخسارة القاسية أمام الغريم التقليدي مانشستر يونايتد.

وأكد بيب غوارديولا، أن فريقه لا يستطيع مقارعة أكبر الأندية في أوروبا حاليًا، وقال غوارديولا في تصريحات خاصة لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”هذا هو المستوى الذي نواجهه أمام ليفربول ومانشستر يونايتد وبرشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، إنها الفرق التي يتعين مواجهتها، لكن الحقيقة الآن أننا لا نستطيع منافستها حاليًا“.

وتابع ”يجب أن نتحسن، يجب أن نتقبل هذا الأمر ونتطلع للأمام، يتعين أن نشعر بذلك كفريق حتى نتحسن، يجب أن نتقبل الحقيقة الآن ونعمل على التحسن“.

وضربت الإصابات خط ظهر مانشستر سيتي، ليدفع غوارديولا بلاعب الوسط فرناندو في قلب الدفاع في المباريات الأخيرة.

وقال غوارديولا:“”الحقيقة تقول إننا نتأخر بفارق 14 نقطة عن الصدارة بسبب أخطاء ارتكبناها وبسبب كفاءة المنافسين وبسبب الإخفاق في السيطرة على بعض الأمور“.

وأردف ”نحن في بداية ديسمبر وأمامنا مسابقات أخرى ومباريات أخرى للقتال من أجل الفوز بها والعمل على التحسن“.

إصابة آرثر

كشفت تقارير صحفية مفاجأة تتعلق بأسباب غياب البرازيلي آرثر هينريك ميلو، نجم وسط نادي برشلونة، عن مباراة ريال مايوركا الأخيرة في المرحلة الـ16 للدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا.

وقالت إذاعة La Sotana الإسبانية، إن مسؤولي نادي برشلونة أخفوا السبب الحقيقي لغياب آرثور عن مباراة مايوركا، حيث أشاروا إلى أن اللاعب البرازيلي الدولي يعاني من إصابة عضلية.

وأشارت الإذاعة، في تقرير أذاعته اليوم الاثنين، إلى أن آرثر لا يعاني من إصابات عضلية، ولكنه غاب عن مباراة ريال مايوركا بسبب معاناته من مرض ينتقل عبر ممارسة الجنس.

وقالت الإذاعة إن آرثر أصيب بمرض“ السيلان“ أو Gonorrhoea وهو مرض تناسلي يحتوي على إفرازات التهابية من مجرى البول.

وفي نفس الوقت، فإن حساب ”بارسا تايمز“ على ”موقع ”تويتر“ أشار إلى نبأ إصابة آرثر بهذا المرض، وأكد أيضًا أن اللاعب ربما يكون قد تعرض لهذا المرض خلال العام الجاري، إلا أن أعراضه لم تظهر سوى مؤخرًا.