ميلان يحقق فوزًا صعبًا على بولونيا في الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق فريق آسي ميلان، يوم الأحد، فوزًا بشق الأنفس على مضيفه بولونيا بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الخامسة عشرة للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد آسي ميلان إلى 20 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر، ويتصدر انتر ميلان الترتيب برصيد 38 نقطة.

تقدّم ميلان بثنائية عن طريق البولندي كريستوف بيونتيك من ضربة جزاء والفرنسي ثيو هيرنانديز في الدقيقتين 15 و32.

وتمكن بولونيا من تقليص النتيجة بهدف بالنيران الصديقة عبر هيرنانديز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40.

ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 46 أضاف ميلان الهدف الثالث عن طريق جياكومو بونافنتورا.

وجاء الهدف الثاني لبولونيا في الدقيقة 84 عن طريق نيكولا سانسوني من ضربة جزاء ليخرج الضيوف فائزين باللقاء.