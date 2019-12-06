ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادل إنتر ميلان وروما (صورة)

أصبح إنتر ميلان مهددا بفقدان صدارته للدوري الإيطالي، بعد تعادله السلبي بدون أهداف، أمام ضيفه روما، مساء الجمعة.

وأقيمت المباراة على ملعب ”سان سيرو“ ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإيطالي 2019-2020.

فشل لاعبو الفريقين في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وتواصل مسلسل إضاعة الهجمات من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

ويعد تعادل اليوم هو الرابع على التوالي في المواجهات التي جمعت بينهما في الدوري الإيطالي في الفترة الأخيرة.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد انتر ميلان إلى 38 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد روما إلى 29 نقطة في المركز الرابع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي كاملًا: