التعادل السلبي يحسم قمة إنتر ميلان وروما في الدوري الإيطالي

تعادل فريق إنتر ميلان أمام ضيفه روما سلبيًا في الجولة الخامسة عشر للدوري الإيطالي لكرة القدم.
فشل لاعبو الفريقين في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.
وتواصل مسلسل إضاعة الهجمات من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.
ويعد تعادل اليوم هو الرابع على التوالي في المواجهات التي جمعت بينهما في الدوري الإيطالي في الفترة الأخيرة.
بهذا التعادل، ارتفع رصيد انتر ميلان إلى 38 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد روما إلى 29 نقطة في المركز الرابع.