لاتسيو يقتنص فوزًا صعبًا من يوفنتوس في الدوري الإيطالي (فيديو)

اقتنص لاتسيو فوزًا صعبًا من أمام ضيفه يوفنتوس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب الأوليمبيكو، ضمن لقاءات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي

افتتح كريستيانو رونالدو المباراة بهدف في الدقيقة 25، وعادل لويس فيليبي النتيجة في الدقيقة 45، قبل أن يحرز سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثاني بالدقيقة 74، ويختتم فيليبي كايسيدو أهداف اللقاء بهدف ثالث لنسور العاصمة بالدقيقة 94.

وبفوز لاتسيو، رفع رصيده إلى 33 نقطة بالمركز الثالث، وتجمد رصيد يوفنتوس عند 36 نقطة بالمركز الثاني، ويفشل في استعادة الصدارة من إنتر (38 نقطة).