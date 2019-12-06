مانشستر يونايتد ينضم ليوفنتوس وليفربول وآرسنال في سباق التعاقد مع نجم بارما الإيطالي

تواصل إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، العمل بقوة على دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل في يناير لتدعيم صفوف الفريق.

وتراجعت نتائج اليونايتد خلال الموسم الجاري، في ظل معاناة بعض المراكز من نقص واضح وخاصة في الوسط والهجوم.

صراع ثلاثي

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية نقلًا عن مصادر إيطالية، أن مانشستر يونايتد يسعي للتعاقد مع السويدي ديجان كولوفسكي لاعب وسط بارما الإيطالي والمعار من اتالانتا.

وفتح اليونايتد خطًا للتفاوض مع مدير أعمال اللاعب السويدي في الأيام الماضية، تمهيدًا لتقديم عرض رسمي لضم اللاعب الذي يحظي باهتمام كبير من ليفربول وآرسنال الإنجليزيين.

وعرض مانشستر يونايتد التعاقد مع كولوفسكي مقابل 25 مليون يورو، في اليمركاتو الشتوي.

وأشارت ”ميرور“ إلي أن مدير أعمال كولوفسكي، قد عقد جلسة أخري مع مسئولي انترميلان الإيطالي.

تألق واضح وعقبة وحيدة

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن عرض مانشستر يونايتد قوبل بالرفض من اتالانتا النادي الأصلي لكولوفسكي.

ويرغب اتالانتا في الحصول علي 35 مليون يورو مقابل بيع اللاعب خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويقدم كولوفسكي البالغ من العمر 19 عامًا فقط موسمًا مميزًا مع بارما، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع خمسة آخرين في 14 لقاء خاضه مع الفريق حتي الآن.

ويمتاز النجم السويدي الشاب بقدرته علي اللعب في كل المراكز بخط الوسط وهو ما جذب اهتمام الشياطين الحمر له هذا الموسم.

ويواجه مانشستر يونايتد منافسة قوية مع يوفنتوس وانترميلان الإيطاليين، بجانب الثنائي الإنجليزي ليفربول وارسنال.

ومن جانبه رفض كولوفسكي التعليق على انتقاله من بارما خلال الفترة المقبلة قائلًا: “ في هذه اللحظة انا لا أفكر في الانتقال لمكان آخر“.

وأضاف: ”أنا في حالة جيدة مع بارما، وسعيد بالتواجد هنا، لقد وجدت فريقًا رائعًا“.

صفقة هالاند

وفي الإطار يسعي مانشستر يونايتد في يناير المقبل لحسم التعاقد مع مهاجم جيدد للفريق، لتعويض رحيل الثنائي روميلو لوكاكو واليكسيس سانشيز إلى انترميلان الصيف الماضي.

ويسعي اليونايتد لاستغلال الشرط الجزائي في عقد النرويجي الشاب ايرلنغ هالاند نجم ريدبول سالزبورغ النمساوي لضمه في يناير.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية نقلًا عن ”بيلد“ الألمانية أن إيرلنغ هالاند يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع سالزبورغ.

وأفادت الصحيفة بأن قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند تبلغ 17 مليون جنيه إسترليني فقط.

ويسمح الشرط الجزائي برحيل هالاند بهذا المقابل المتواضع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فقط.

وأشارت ”بيلد“ إلى أن بروسيا دورتموند الألماني يتصدر سباق التعاقد مع هالاند في الوقت الحالي، إلا أن مانشستر يونايتد مازال مهتمًا باللاعب الذي سجل 27 هدفًا في 20 مباراة لعبها خلال الموسم الجاري مع سالزبورع.

ويواجه مانشستر يونايتد الذي يعد أبرز المهتمين بضم ايرلنغ هالاند منافسة قوية من العديد من الأندية في أوروبا.

وقالت صحيفة ”في جي“ النرويجية في طبعتها الورقية إن هناك 11 ناديًا يسعي للتعاقد مع ايرلنغ هالاند.

ويحظى المهاجم النرويجي البالغ من العمر 19 عامًا فقط باهتمام كل من برشلونة وريال مدريد وفالنسيا وأشبيلية في إسبانيا، وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في البوندزليغا الألمانية، بجانب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي من إنجلترا، بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي.

تصريحات دي خيا

وقال ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، إنه لا يمكن إلقاء اللوم على الفريق بداعي نقص المجهود في المباريات الأخيرة، لكنه يعتقد أن تراجع الأداء يعود إلى الافتقار إلى اللاعبين أصحاب الإمكانيات العالية في بعض المراكز في الملعب.

وقال دي خيا لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”لا أعتقد أن هذا بسبب نقص المجهود بأي شكل فالفريق يبذل قصارى جهده في الملعب سواء في المران أو المباريات.

وأكمل: ”يمكن الإشارة إلى الافتقار للإمكانات في بعض المراكز لكن بكل تأكيد هذا ليس بسبب عدم القتال“.