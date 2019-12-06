أخبار ريال مدريد وبرشلونة: بوغبا يؤكد رغبته في اللعب للملكي والبارسا يصر على لاوتارو مارتينيز

يواصل الدولي الفرنسي بول بوغبا نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إثارة الجدل بشأن استمراره مع فريقه بعد نهاية الموسم الجاري.

ويحظى النجم الفرنسي باهتمام واضح من مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني.

بوغبا يختار الملكي

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن بول بوغبا أكد رغبته في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد.

ويسعى بوغبا إلى الانتقال لفريق جديد قبل انطلاق منافسات بطولة يورو 2020 الصيف المقبل.

وكان بوغبا قد برر رغبته في الخروج من مانشستر يونايتد الصيف الماضي بأنه يحتاج تحديًا جديدًا في مسيرته، إلا أنه استمر مع اليونايتد خلال الموسم الجاري على الرغم من ذلك.

وأضافت الصحيفة أن بوغبا يقدم موسمًا مخيبًا للآمال حتى الآن، بعد إصابته في مباراة آرسنال في سبتمبر الماضي، حيث ما زال موعد عودة النجم الفرنسي للمشاركة في المباريات غير محدد.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن بول بوغبا ما زال يرى أن انتقاله إلى فريق ريال مدريد الإسباني بمثابة الحلم.

ويسعى بوغبا للقيام بكل المحاولات لينجح في الانتقال إلى الميرينغي في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن انتهاء عقد بوغبا في 2021 يعزز فرص انتقاله خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ومن المرجح أن يوافق اليونايتد على بيع اللاعب بدلًا من رحيله دون مقابل فيما بعد.

على الجانب الآخر، يسعى ريال مدريد لإتمام صفقة بول بوغبا قبل انطلاق بطولة يورو 2020.

وسيحاول النادي الملكي حسم الصفقة قبل انطلاق البطولة؛ خوفًا من تعرض بوغبا لإصابة قد تتسبب في تعطيل المفاوضات مع مانشستر يونايتد.

جوهرة أياكس

وبجانب بول بوغبا، يظهر عدد من الأسماء الأخرى على رادار ريال مدريد الذي يبحث عن تدعيم خط الوسط بأكثر من عنصر مميز.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية: إن دوني فان دي بيك نجم أياكس أمستردام الهولندي على رادار الفريق الملكي الإسباني.

ويبدو الفرنسي زين الدين زيدان مقتنعًا في الوقت الحالي بتواجد فان دين بيك في صفوف الميرينغي.

وعبر المدرب الفرنسي في أكثر من مناسبة عن رغبته في التعاقد مع الدولي الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ورفض زيدان في الفترة الماضية الكثير من اللاعبين الرائعين لتدعيم خط وسط فريقه، لتمسكه بضم بوغبا.

وأشارت الصحيفة نقلًا عن ”ديلي تيلغراف“ البريطانية إلى أن توتنهام هوتسبير قد أبدى اهتمامه بضم فان دي بيك لصفوف الفريق ليلعب تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتشير التقارير الهولندية إلى أن نجم أياكس يستبعد الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي.

ويأمل فان دي بيك في تحقيق حلمه باللعب مع ريال مدريد في المرحلة المقبلة، رغم تعثر المفاوضات بين الطرفين في الصيف الماضي.

وأكدت ”ديفنسا سنترال“ أن ريال مدريد سيعرض 55 مليون يورو مقابل التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري، وليس في الميركاتو الشتوي.

خطة فيدال

على الجانب الآخر، يسعى برشلونة الإسباني لضم مهاجم جديد للفريق لخلافة الأورغوياني لويس سواريز الذي اقترب من الرحيل عن البلوغرانا بنهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إنه يخطط لاستغلال نجمه التشيلي ارتورو فيدال لتسهيل التعاقد مع الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم فريق انترميلان الإيطالي.

وابتعد فيدال عن المشاركة في التشكيل الأساسي لبرشلونة تحت قيادة أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق خلال الموسم الجاري.

وأكدت الصحيفة أن فيدال اقترب من الانتقال إلى انترميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

ويأمل مسؤولو برشلونة في أن يساعد انتقال فيدال إلى النيراتزوري في تقليل المقابل المادي المطلوب للتعاقد مع مارتينيز.

وذكر موقع le10sport الفرنسي أن لاوتارو مارتينيز هو المفضل لدى إدارة برشلونة لشغل مركز المهاجم الصريح خلفًا للويس سواريز.

ومن المرجح أن تصل قيمة انتقال مارتينيز إلى برشلونة 111 مليون يورو، خاصة بعد أن تحول إلى ركيزة أساسية في فريق المدرب أنطونيو كونتي.

ويراهن مسؤولو النادي الكتالوني على أن مارتينيز هو أفضل بديل للنجم الأورغوياني سواريز.

انفراجة تشيلسي

خففت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم، العقوبة الموقعة في فبراير شباط الماضي على نادي تشيلسي الإنجليزي بحرمانه من إبرام صفقات جديدة لتدعيم الفريق لفترتي انتقالات، بسبب خرق قواعد الانتقالات الدولية وتسجيل لاعبين أقل من 18 عامًا.

كما قلصت المحكمة الغرامة على النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 300 الف فرنك سويسري (300840 دولارًا).

وقالت المحكمة في بيان: ”عوقب تشيلسي بالحرمان من ضم لاعبين جدد محليًا أو دوليًا لفترة انتقالات كاملة، ونفذ النادي العقوبة بالفعل في صيف 2019“.

وطعن تشيلسي، صاحب المركز الرابع في الدوري حاليًا، على العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية في يونيو حزيران الماضي. وعقب تحقيق مطول بشأن كيفية تعاقد تشيلسي مع لاعبيه الصغار في أكاديمية الناشئين أعلن الفيفا أن النادي انتهك المادة 19 في اللوائح فيما يتعلق بحالة 29 ناشئًا.

وقال الفيفا: إن النادي اللندني انتهك أيضًا مادة تتعلق باتفاقات بشأن لاعبين صغار السن، ما سمح بالتأثير على أندية أخرى في أمور تتعلق بالانتقالات.

وقالت المحكمة: إن المخالفات حدثت مع ”عدد أصغر بكثير من اللاعبين“، ووجدت انتهاكات في ”نحو ثلث الحالات“ التي أعلن عنها الفيفا ومخالفات ”أقل جدية“ مما نسبه الفيفا للنادي.

موقف أليغري

قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس السابق إنه سينتظر حتى نهاية الموسم للعودة إلى كرة القدم، على الرغم من التكهنات التي ربطت بينه وبين بايرن ميونخ وآرسنال في الأسابيع الماضية.

وقال أليغري لشبكة ئي.إس.بي.إن: ”لا أعلم هل يمكن وصفها بأنها إجازة أم لا، بعد انتهاء علاقتي مع يوفنتوس كان القرار هو الحصول على راحة لمدة عام“.

وأشار مدرب ميلان السابق إلى أنه يريد أن يكون جاهزًا عندما يعود إلى التدريب.

وأضاف: ”العام المقبل سيكون مهمًا، من أجل الاختيار والحاجة إلى الاستعداد“.

وتابع: ”بعد عام راحة وخمسة أعوام مع يوفنتوس لا أريد العودة إلى كرة القدم وتقديم نتائج سيئة“.