بول بوغبا يصدم مانشستر يونايتد ويختار الانتقال إلى ريال مدريد

بات رحيل النجم الفرنسي بول بوغبا عن صفوف فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي مسألة وقت ليس إلا.

ويغيب بوغبا عن صفوف“الشياطين الحمر“ منذ سبتمبر الماضي، بعدما تعرّض للإصابة خلال مباراة اليونايتد أمام آرسنال ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

صدمة اليونايتد

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن بول بوغبا أكد رغبته في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد.

ويسعى بوغبا إلى الانتقال لفريق جديد قبل انطلاق منافسات بطولة يورو 2020 الصيف المقبل.

وكان بوغبا قد برر رغبته في الخروج من مانشستر يونايتد الصيف الماضي بأنه يحتاج تحديًا جديدًا في مسيرته، إلا أنه استمر مع اليونايتد خلال الموسم الجاري على الرغم من ذلك.

وأضافت الصحيفة أن بوغبا يقدم موسمًا مخيبًا للآمال حتى الآن، بعد إصابته في مباراة آرسنال في سبتمبر الماضي، حيث ما زال موعد عودة النجم الفرنسي للمشاركة في المباريات غير محدد.

بوغبا يعلن وجهته

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن بول بوغبا ما زال يرى أن انتقاله إلى فريق ريال مدريد الإسباني بمثابة الحلم.

ويسعى بوغبا للقيام بكل المحاولات لينجح في الانتقال إلى الميرينغي في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن انتهاء عقد بوغبا في 2021 يعزز فرص انتقاله خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ومن المرجح أن يوافق اليونايتد على بيع اللاعب بدلًا من رحيله دون مقابل فيما بعد.

رغبة ريال مدريد

على الجانب الآخر يسعى ريال مدريد لإتمام صفقة بول بوغبا قبل انطلاق بطولة يورو 2020.

وسيحاول النادي الملكي حسم الصفقة قبل انطلاق البطولة، خوفًا من تعرض بوغبا لإصابة قد تتسبب في تعطيل المفاوضات مع مانشستر يونايتد.

ويعد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد من أبرز المعجبين بقدرات بول بوغبا، وهو ما يدفعه للضغط على إدارة النادي الملكي لضم النجم الفرنسي.

حبة الكرز

وكانت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية قد نشرت تقريرًا، عن إصرار زيدان على التعاقد مع بول بوغبا.

وقالت الصحيفة الإسبانية:“يرغب المدرب برؤية مواطنه في مدريد سواء في يناير أو يونيو المقبل، لكن الإدارة مترددة بشأن الصفقة لعدم إعاقة تطور فالفيردي وللتكاليف الباهظة للعملية، وفي مكاتب البرنابيو يقولون إنه لا يمكن أن يكون سعر بوغبا مساويًا لهازارد“.

وأضافت الصحيفة:“تَحَسُّن ريال مدريد أخيرًا لم يُثن زيدان عن رغبته الأولى بول بوغبا، هو حبة الكرز التي يريد بها إكمال تشكيلته، وزيدان يحبه ويريد التعاقد معه بكافة السبل، ولن يدخر جهدًا في سبيل إقناع النادي، والمدرب مؤمنٌ أن النادي مدينٌ له بعد قبوله العودة حيث لم يطلب حينها سوى بول بوغبا“.

وتابع:“طوال هذا الموسم، لم ينقطع تواصل زيزو وبوغبا.. ولم يخفِ المدرب ولعه بإمكانيات مواطنه واعترف بأنهما أصدقاء والتقيا أخيرًا في دبي.. قالها علنًا للصحافة وسِرًّا لمسؤولي البرنابيو.. بوغبا كذلك يستمر بالضغط على مانشستر للسماح له بتحقيق حلمه باللعب في ريال مدريد“.

وشدد التقرير:“يدور الكثير من الجدل بشأن إصابة بوغبا التي تمنعه من اللعب لنصف موسمٍ تقريبًا، ويسعى مانشستر يونايتد جاهدًا إلى إبقاء اللاعب، لكنهم يعلمون ضعف موقفهم لقرب انتهاء عقد اللاعب صيف 2021 وعدم رغبته التجديد“.

وأشارت الصحيفة:“مشكلة بوغبا وزيدان هي أنَّ إدارة ريال مدريد لم تبدِ حماسة كافية لإتمام الصفقة، ويعلمون أنه لاعبٌ رائع، لكنهم لا يريدون إيقاف تطور فالفيردي أو أوديغارد الذي سيعود عاجلًا أم آجلًا“.