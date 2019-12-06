عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية: الكلاسيكو تأجل.. ”بوغبا.. أغنية الرحيل“.. وهالاند فرصة يوفنتوس (صور)

شكّلت الإصابات التي ضربت ريال مدريد وأدت لتأكيد غياب النجمين هازارد ومارسيلو عن الكلاسيكو وتأهل المنتخب السعودي لنهائي كأس الخليج بقطر العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بمصير الفرنسي بول بوغبا والنرويجي إيرلينغ هالاند وتصريحات سواريز حول التعاقد مع خليفته في برشلونة وتصريحات رونالد كومان حول مستقبله بعد نهائيات أمم أوروبا 2020 والجدل الذي خلفته صحيفة كورييه ديل سبورت بعنوان عنصري.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الإصابات التي ضربت ريال مدريد وأكدت غياب هازارد ومارسيلو عن الكلاسيكو والشكوك حول مشاركة غاريث بيل وكتبت :“ الكلاسيكو تأجل “ في إشارة إلى الإصابات التي ضربت ريال مدريد وستؤثر على مستواه في المباراة.

كما اهتمت بتصريحات لويس فيغو النجم السابق لبرشلونة وريال مدريد والذي قال :“ لا أحد ضمن أمني في الكامب نو ”.

كما تحدثت عن الجدل الذي سببه عنوان صحيفة كورييه ديل سبورت الإيطالية حول لقاء روما وإنتر ميلان بسبب تعليق عنصري.

سبورت

ركزت الصحيفة على احتفالها بعيد تأسيسها رقم 40 بحضور رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو.

كما تحدثت عن ريال مدريد وكتبت :“ إيدين هازارد يغيب عن الكلاسيكو ”.

واهتمت الصحيفة بتصريحات لويس سواريز مهاجم برشلونة وكتبت :“ سواريز يفتح الباب للتعاقد مع خليفته ”.

كما تحدثت عن المدرب رونالد كومان وكتبت :“ كومان لا يستبعد تدريب برشلونة ”

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الظهير البرازيلي إيميرسون المعار من برشلونة لريال بتيس وأجرت معه حوارًا قال فيه :“ سوف ألعب في برشلونة ”.

كما تحدثت عن ريال مدريد وكتبت :“ إنذار في مدريد هازارد ومارسيلو يغيبان عن الكلاسيكو ”.

الصحيفة اهتمت باللقاء المقدم عن الجولة 16 من الدوري الإسباني بين فياريال وأتلتيكو مدريد وكتبت “ اختبار صعب لأتليتيكو مدريد لاستعادة الثقة ”.

آس

ركزت الصحيفة على الإصابات الجديدة التي ضربت ريال مدريد وهمت إيدن هازارد ومارسيلو غاريث بيل وكتبت :“ يا له من صليب ”.

كما اهتمت باللقاء المقدم عن الجولة 16 والذي يجمع فياريال وأتلتيكو مدريد والجذل حول النجم الشاب البرتغالي جواو فيليكس.

كما تحدثت عن لاعب برشلونة كارليس ألينا وكتبت :“ برشلونة وخيتافي اتفقا على إعارة كارليس ألينا ”.

الصحيفة اهتمت أيضًا بالجدل الذي خلفته الصفحة الأولى لكورييه ديل سبورت والذي اعتبر ذا طابع عنصري.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد وأخبار رحيله عن الفريق وكتبت :“ بول بوغبا.. أغنية الرحيل ”.

كما تحدثت عن لقاء نيم وأولمبيك ليون في افتتاح الجولة 17 من الدوري الفرنسي وكتبت :“ ليون في الساحة ”.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على الجدل الذي خلفه عنوانها ليوم أمس والذي اتهمت من خلاله بالعنصرية وكتبت :“ عنصري لمن ؟ ”.

كما اهتمت بلقاء أنتر ميلانو ورما المقدم عن الجولة 15 من الدوري الإيطالي وكتبت :“ كونتي يتحدى فونسيكا ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود شرط جزائي يسمح برحيل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند عن سالزبورغ النمساوي وكتبت :“ يوفنتوس ،20 مليون يورو فرصة ”.

كما اهتمت بلقاء أتر ميلانو وروما وكتبت :“ أنتر ميلانو عين على زانيولو ”.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على تأهل المنتخب السعودي لنهائي كأس الخليج بعد تجاوزه المنتخب القطري في نصف النهائي وكتبت :“ أخضرنا عبر ”.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على مشاكل كرة القدم الإماراتية وكتبت :“ راشد بن حميد رئيسًا للجنة المؤقتة ، استقالة اتحاد الكرة “ و “ ثقوب في الثوب الأبيض أين الخلل ومن المسؤول ، المنتخب يعيش الواقع الأليم والاتهامات تحاصر الجميع ”.

كما تحدثت الصحيفة عن كأس الخليج بقطر وكتبت :“ السعودية والبحرين إلى نهائي خليجي 24 ”.

واهتمت بكأس الخليج العربي وكتبت :“ 4 لقاءات قوية في ربع النهائي ”.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على إقالة فريق إيفرتون لمدربه البرتغالي ماركو سيلفا بعد الخسارة أمام ليفربول في الديربي 5-2 وكتبت :“ سيلفا رصاصة ”.