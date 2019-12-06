أليغري يرد على إمكانية تدريب آرسنال أو بايرن ميونخ

قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس السابق إنه سينتظر حتى نهاية الموسم للعودة إلى كرة القدم على الرغم من التكهنات التي ربطت بينه وبين بايرن ميونخ و آرسنال في الأسابيع الماضية.

ورحل أليغري البالغ عمره 52 عامًا عن يوفنتوس بعد حصد لقب دوري الدرجة الإيطالي لكرة القدم للمرة الخامسة تحت قيادته والثامنة على التوالي في موسم 2018-2019.

وأبلغ أليغري شبكة ئي.إس.بي.إن بقوله: ”لا أعلم هل يمكن وصفها بأنها إجازة أم لا، بعد انتهاء علاقتي مع يوفنتوس كان القرار هو الحصول على راحة لمدة عام“.

وأشار مدرب ميلان السابق إلى أنه يريد أن يكون جاهزًا عندما يعود إلى التدريب.

وأضاف ”العام المقبل سيكون مهمًا، سيكون مهمًا من أجل الاختيار والحاجة إلى الاستعداد“.

وتابع ”بعد عام راحة وخمسة أعوام مع يوفنتوس لا أريد العودة إلى كرة القدم وتقديم نتائج سيئة“.