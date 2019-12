خلاف بين أوزيل ومدرب آرسنال (فيديو)

فشل آرسنال في تحقيق الفوز أمام برايتون وتعرض للخسارة في ختام الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز ليحقق سلسلة سلبية بعدم الفوز في 9 لقاءات متتالية في كل المسابقات وهي الأسوأ منذ 42 سنة حيث كانت آخر سلسلة سلبية في سنة 1977.

وأدت الهزيمة حسب صحيفة “ ذا صن “ لخلاف بين النجم الألماني مسعود أوزيل ومواطنه بير ميرتيساكر مساعد المدرب السويدي المؤقت فريدريك ليونغبرغ حيث كان لاعب الوسط غاضبًا وتلفظ بعدة كلمات قبل أن يغادر الملعب.

ورغم كون الثنائي سلّما على بعضهما البعض على خط المرمى لكن لا أحد منهما كان سعيدًا وحسب الصحيفة فلا أحد يعرف ما جرى بين الألمانيين.

وكان المدافع الدولي الألماني السابق بير ميرتيساكر زميلًا لمسعود أوزيل في آرسنال ومنتخب ألمانيا حيث شاركا سويًا في الفوز بكأس العالم في البرازيل 2014.

واعتزل بير ميرتيساكر صيف 2018 وتحول للعمل في أكاديمية آرسنال وحاليًا يعمل كمساعد للمدرب المؤقت السويدي فريدريك ليونغبرغ .

وانتقد فريدريك ليونغبرغ المدرب المؤقت لاعبيه بعد الهزيمة وقال: “ لم نلعب جيدًا في الشوط الأول منحنا المنافس شوطًا كاملًا في ملعبنا، لم نعمل بقوة ولم نكن نريد أن نلعب لا يجب أن نبدأ بهذه الطريقة ”.

وأضاف المدرب السويدي :“ في الشوط الثاني كنا أفضل لكننا فقدنا الثقة ويجب أن أشتغل على هذا الجانب وإعادة الثقة للاعبين ”.

وأكد المدرب السويدي أنه تحدث مع اللاعبين في فترة بين الشوطين وقال :“ في فترة ما بين الشوطين قلت لهم هذا ليس آرسنال يجب علينا أن نحاول وهذا ما أرغبه منهم ”.

وأضاف: “ بطبيعة الحال هي خيبة أمل لكن يجب علينا أن نستمر، اللاعبون يفتقدون الثقة وأعتقد أن بإمكانكم رؤية ذلك، كانت هناك بعض ردة الفعل في الشوط الثاني ويجب أن يبدأوا اللقاءات بهذه الطريقة ”.

وأكد فريدريك ليونغبرغ أن فقدان الثقة كان نتيجة خسارة الفريق عدة لقاءات وقال: “ نحن في وضعية صعبة خسرنا عدة لقاءات والثقة تقلصت، بدأنا اللقاء دون قوة وهذا عملي أن أجعلهم أكثر عدوانية وأكثر قوة ”.

وسيواجه آرسنال في اللقاء القادم ويستهام يونايتد الإثنين القادم وهو لقاء قد يحدد أيضًا مصير المدرب التشيلي مانويل بيليغريني الذي تتحدث تقارير إعلامية عن قرب إقالته بسبب سوء نتائج ويستهام.

”It’s not the first time he’s been involved in something that’s not ideal“@LeeDixon2 on Mesut Ozil’s very public post-match anger…#PLonPrime #ARSBHA pic.twitter.com/DtK8hKK5bu

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 5, 2019