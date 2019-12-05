آرسنال يواصل الترنح ويسقط على أرضه أمام برايتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

واصل نادي آرسنال تحقيق الأرقام السلبية خلال مباراته مساء اليوم الخميس ضد برايتون، التي خسرها 2/1 ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح آدم ويبستير أهداف اللقاء لصالح برايتون في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، الذي انتهى بهدف دون رد لصالح الضيوف.

وفي الشوط الثاني، تعادل لاكازيت لآرسنال بهدف في الدقيقة 50.

وقبل نهاية المباراة، سجل نيل ماوباي، هدف فوز فريقه برايتون، في الدقيقة 80.

وارتفع رصيد برايتون من النقاط إلى النقطة 18 في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد آرسنال بـ19 نقطة، في المركز العاشر.

وكان آرسنال قد أقال الإسباني يوناي إيمري، منذ أيام من مهمة تدريب الفريق، وعين فريدريك ليونبرج خلفًا له.