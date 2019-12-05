مفاجأة مدوية في عقد هالاند مع سالزبورغ .. ومانشستر يونايتد يترقب

بات الدولي النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم ريدبول سالزبورغ النمساوي على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى فريق جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وقدم هالاند موسمًا استثنائيًا حتى الآن، خاصة بعد تألقه الكبير بمباريات فريقه النمساوي في دوري أبطال أوروبا.

مفاجأة مدوية

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية نقلًا عن ”بيلد“ الألمانية أن إيرلنغ هالاند يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع سالزبورغ.

وأفادت الصحيفة بأن قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند تبلغ 17 مليون جنيه إسترليني فقط.

ويسمح الشرط الجزائي برحيل هالاند بهذا المقابل المتواضع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فقط.

وأشارت ”بيلد“ إلى أن بروسيا دورتموند الألماني يتصدر سباق التعاقد مع هالاند في الوقت الحالي، إلا أن مانشستر يونايتد مازال مهتمًا باللاعب الذي سجل 27 هدفًا في 20 مباراة لعبها خلال الموسم الجاري مع سالزبورع.

منافسة صعبة

ويواجه مانشستر يونايتد الذي يعد أبرز المهتمين بضم ايرلنغ هالاند منافسة قوية من العديد من الأندية في أوروبا.

وقالت صحيفة ”في جي“ النرويجية في طبعتها الورقية إن هناك 11 ناديًا يسعي للتعاقد مع ايرلنغ هالاند.

ويحظى المهاجم النرويجي البالغ من العمر 19 عامًا فقط باهتمام كل من برشلونة وريال مدريد وفالنسيا وأشبيلية في إسبانيا، وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في البوندزليغا الألمانية، بجانب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي من إنجلترا، بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي.

مانشستر يونايتد

وتسعى إدارة مانشستر يونايتد بشكل واضح لتدعيم خط الهجوم الذي تراجع بشكل واضح بعد رحيل الثنائي روميلو لوكاكو واليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان الإيطالي الصيف الماضي.

وأكدت صحيفة ”مترو“ البريطانية في وقت سابق، أن والد إيرلينغ هالاند شوهد في المقر التدريبي لمانشستر يونايتد (كارينغتون)، في مؤشر قوي على اقتراب النادي الإنجليزي من إتمام الصفقة.

يوفنتوس ورايولا

على الجانب الآخر يواصل نادي يونفتوس العمل على إتمام الصفقة سريعًا مستغلًا العلاقة القوية بين إدارة النادي ومينو رايولا وكيل إيرلنغ هالاند.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن يوفنتوس بدأ التحرك للتعاقد مع أول الأسماء المطروحة على طاولة الإدارة وهو النرويجي الشاب إيرلنغ هالاند مهاجم ريدبول سالزبورغ النمساوي.

وأوضح الموقع نقلًا عن صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية، أن مسؤولي نادي يوفنتوس قد اجتمعوا بالفعل مع مينو رايولا مدير أعمال اللاعب النرويجي.

ويسعى مسؤولو يوفنتوس، وفقًا لما ذكرته الصحيفة، لاستغلال العلاقة المتوترة بين رايولا وإدارة مانشستر يونايتد أحد أكثر الفرق اهتمامًا بضم إيرلنغ هالاند في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت ”كوريري ديلو سبورت“، إن العلاقة بين رايولا وكيل اللاعبين الأشهر في أوروبا، وإدارة اليونايتد وصلت إلى طريق مسدود، بعد أن فشل في بيع الدولي الفرنسي بول بوغبا نجم الفريق الإنجليزي خلال الصيف الماضي.

وكان ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس قد طلب من إدارة ناديه التوقيع مع المهاجم النرويجي الشاب، لحاجته إلى رأس حربة جديد في الموسم المقبل مع تقدم الأرجنتيني غونزالو هيغواين في العمر، وإمكانية رحيله عن البيانكونيري.

رغبة هالاند

على الجانب الآخر أعلن والد إيرلنغ هالاند عن نوايا نجله في تصريحات أبرزها موقع ”فوتبول إيطاليا“: “لقد كان مشجعًا لليدز، ثم نوتنغهام فورست، لقد تبعني خلال مسيرتي الاحترافية بطبيعة الحال“.

وأضاف: “لقد وُلد في مدينة ليدز، هو يريد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن متى سيحدث ذلك؟ لا أعلم“.

وواصل: “الأمر مختلف تمامًا، بين أن تكون مشجعًا، وأن تكون لاعبًا محترفًا، لقد تمت تهيئته ليكون لاعبًا بالدوري الإنجليزي، لكننا لا نعلم إن كان ذلك سيحدث قريبًا، أو في مرحلة مقبلة“.

وأكد إيرلنغ هالاند أنها لا توجد عجلة في الأمر، فهو يلعب ضمن صفوف سالزبورغ وهو نادٍ رائع ويشارك في دوري أبطال أوروبا.