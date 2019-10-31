يوفنتوس ينقض على إيرلينغ هالاند

كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس، سعي إدارة يوفنتوس إلى التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وبحسب موقع ”فوتبول إيطاليا“ فإن إدارة يوفنتوس رصدت مبلغ 40 مليون يورو، للتعاقد مع هالاند الذي خطف الأضواء في أول 3 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل هالاند، البالغ من العمر 19 عامًا 6 أهداف في أول 3 مباريات من مرحلة المجموعات حتى الآن، بواقع 3 أهداف (هاتريك) على جينك البلجيكي، وهدف على ليفربول، وهدفين على نابولي، ليحصد فريقه 3 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الخامسة.

ووفقًا لموقع ”فوتبول إيطاليا“، فإن ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس طلب من إدارة ناديه التوقيع مع المهاجم الشاب، لحاجته إلى رأس حربة جديد في الموسم المقبل مع تقدم الأرجنتيني غونزالو هيغواين في العمر، وإمكانية رحيله عن البيانكونيري.

لكن يوفنتوس ليس النادي الوحيد المهتم بضم هالاند، مع وجود رغبة قوية من مانشستر سيتي بضم المهاجم الصيف المقبل، كما ذكرت تقارير إسبانية أن ريال مدريد وبرشلونة مهتمان بالتعاقد مع هالاند.

وسجل إيرلينغ هالاند 6 أهداف في أول 3 مباريات يلعبها في دوري الأبطال، وهو رقم قياسي فيما احتاج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى 12 مباراة مع برشلونة لتسجيل نفس العدد، أما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فاحتاج إلى 32 مباراة لتسجيل 6 أهداف.

وأصبح المهاجم النرويجي ثاني أصغر لاعب يسجل في 3 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا بعد الفرنسي كريم بنزيما الذي حقق الإنجاز مع فريقه السابق أولمبيك ليون بعمر 18 عامًا.

ويمتاز هالاند بقامة طويلة (متر و94 سم) وما زال بإمكانه زيادة طوله قليلًا، كما لعب المباريات الأخيرة بجاهزية أقل، حيث أُصيب مؤخرًا وغاب عن مباريات منتخب بلاده خلال الفترة الدولية.

ويعد هالاند هداف بطولة كأس العالم للشباب الأخيرة التي أقيمت في بولندا، ضمن لائحة المرشحين لجائزة ”الفتى الذهبي“ التي تمنحها مجلة ”توتو سبورت“ الإيطالية، وأعلنت عن لائحة 20 لاعبًا للمرحلة النهائية.

ويتنافس هالاند مع البرتغالي جواو فيلكس نجم أتلتيكو مدريد.