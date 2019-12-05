إصابة سامي خضيرة تدفع يوفنتوس نحو نجم نادي برشلونة في الميركاتو الشتوي

قالت تقارير صحفية إن مسؤولي نادي يوفنتوس الإيطالي بدأوا بالفعل التفكير في التعاقد مع بديل للألماني الدولي سامي خضيرة، الذي سيغيب عن الملاعب فترة لا تقل عن 3 أشهر.

وأجرى خضيرة عملية جراحية لتنظيف مفصل ركبته اليسرى في مدينة أوغسبورغ الألمانية أمس الأربعاء.

وأعلن يوفنتوس عبر موقعه على الإنترنت نجاح الجراحة التي خضع لها خضيرة وتمت بإشراف البروفيسور أولريش بوينش، وبحضور نيكوس تسوروديس طبيب النادي، وسيكون نجم ريال مدريد السابق قادرًا على بدء إعادة التأهيل على الفور، لكنه سيغيب عن الملاعب لفترة لا تقل عن 3 أشهر.

صفقة راكيتيتش

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن غياب خضيرة سيجبر مسؤولي يوفنتوس على دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2020، بقوة للبحث عن لاعب بديل للألماني الدولي في وسط الملعب.

وأكد الموقع، في تقرير نشره اليوم الخميس، أن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة الإسباني، سيكون الخيار الأول ليوفنتوس، في الميركاتو الشتوي.

وتابع: ”يرغب يوفنتوس في الحصول على خدمات راكيتيتش منذ فترة، وبالتحديد منذ سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن مطالب اللاعب المادية، واشتراطه الحصول على راتب سنوي صاف قدره 8 ملايين يورو، إضافة إلى السعر الذي حدده البارسا لبيعه، كان عائقًا أمام إتمام الصفقة“.

وأردف: ”اختلف الوضع حاليًّا، ويمكن أن تكون الصفقة أسهل كثيرًا، في ظل معاناة راكيتيتش في الحصول على موقع أساسي بالتشكيلة الأساسية للمدرب إرنستو فالفيردي، على العكس من الموسم الماضي، إذ كان لا يغيب عن المباريات إلا لأسباب قهرية فقط، وكان أكثر لاعبي البلوغرانا مشاركة في اللقاءات“.

وأشار الموقع الإيطالي واسع الانتشار، إلى أن البديل الثاني ليوفنتوس سيكون اللاعب الشاب ساندرو تونالي، لاعب وسط نادي بريشيا الإيطالي.

وتألق تونالي، البالغ من العمر 19 عامًا، مع ناديه بريشيا في الدوري الإيطالي، خاصة أنه يجيد في مركز لاعب الوسط المدافع؛ ما دفع روبرتو مانشيتي مدرب المنتخب الإيطالي إلى ضمه لصفوف الآزوري، ولعب 3 مباريات دولية حتى الآن مع المنتخب الأول.

مفاوضات جادة

وأكد موقع ”كالتشيو ميركاتو“ أن يوفنتوس بدأ بالفعل المفاوضات لضم تونالي إلى صفوفه، إذ يرغب مسؤولو البيانكونيري في حسم الصفقة بأسرع وقت ممكن، في ظل الاهتمام الكبير الذي أبداه عدد من الأندية الأوروبية الكبرى باللاعب الشاب.

وقال الموقع إن فابيو بارتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، أبدى اهتمامه الشديد بضرورة الحصول على خدمات تونالي، ورفض الاستسلام في صفقة اللاعب.

وتابع: ”أجرى مسؤولو يوفنتوس بالفعل اتصالات مع مديري أعمال تونالي لبحث إمكانية ضمه إلى البيانكونيري“.

سباق مع أتلتيكو مدريد

وأشار ”كالتشيو ميركاتو“ إلى وجود عقبتين أمام إتمام الصفقة لصالح يوفنتوس، أولاها أن نادي بريشيا يطلب 40 مليون يورو مقابل بيع تونالي، والثانية هي إصرار نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على ضم اللاعب إلى صفوفه، خاصة مع الإعجاب الشديد الذي أبداه الأرجنتيني دييغو سيميوني بإمكانات اللاعب الشاب، وطريقة أدائه التي تناسب تمامًا خططه في الروخي بلانكوس.

وأضاف الموقع الإيطالي بقوله: ”لا يريد مسؤولو أتلتيكو مدريد التفريط في صفقة تونالي بأي ثمن، وهم مستعدون تمامًا لتلبية جميع طلبات بريشيا المالية“.

وقال موقع ”فورفورتو“ إن لاعب الوسط الشاب، ساندرو تونالي، نجم وسط نادي بريشيا الإيطالي رفض عرضين من برشلونة وريال مدريد.

ويرغب سيميوني في ضم تونالي كي يكون بديلًا للغاني الدولي توماس بارتي، الذي تلقى عروضًا مغرية ويقترب من الرحيل عن أتلتيكو مدريد.