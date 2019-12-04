ضربة موجعة ليوفنتوس بغياب سامي خضيرة لمدة طويلة

أعلن يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي نجاح العملية الجراحية التي خضع لها لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة لتنظيف مفصل ركبته اليسرى في أوغسبورغ في بلاده ألمانيا يوم الأربعاء.

وقال النادي عبر موقعه على الإنترنت إن الجراحة التي خضع لها لاعب ريال مدريد السابق أجراها البروفيسور أولريش بوينش بحضور نيكوس تسوروديس طبيب النادي نجحت وسيكون اللاعب قادرًا على بدء إعادة التأهيل على الفور لكنه سيغيب عن الملاعب نحو ثلاثة شهور.

وقال النادي الإيطالي أمس الثلاثاء ”نظرًا لاستمرار عدم الراحة في ركبته اليسرى في الأيام الأخيرة ، سيخضع سامي خضيرة لعملية تنظيف بالمنظار يقوم بها البروفيسور أولريش بوينش في أوغسبورغ بألمانيا“.

واضطر لاعب خط الوسط الألماني، أحد أكثر لاعبي خط الوسط الذي يعتمد عليهم ماوريتسيو ساري المدير الفني للفريق، للغياب عن التعادل 2-2 مع ساسولو في الدوري بسبب ألم في الركبة.

وشارك خضيرة هذا الموسم في 17 مباراة مع يوفنتوس ويعتبر من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب ساري.

وكان خضيرة قريبًا من الرحيل عن يوفنتوس الصيف الماضي بعد خمس سنوات قضاها في صفوف فريق ”السيدة العجوز“.

وانتقل اللاعب ليوفنتوس عام 2015 قادمًا من ريال مدريد واحتكر معه لقب الدوري الإيطالي منذ ذلك الحين بعد عام واحد من تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا 2014 مع ريال مدريد.

وبدأ خضيرة مسيرته عام 2007 مع شتوتغارت الألماني ويرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى 2021 لكن تحت قيادة ساري استعاد بريقه وصار عنصرًا أساسيًا لا غنى عنه.