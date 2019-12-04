لوتارو مارتينيز يرد على تقارير رحيله عن إنتر ميلان

وضع الأرجنتيني الدولي لوتارو مارتينيز، نفسه في مصاف أبرز مهاجمي العالم هذا الموسم، بعد تألقه برفقة التانغو في كوبا أمريكا التي أقيمت في البرازيل، ثم مع نادي إنتر ميلان الإيطالي، تحت قيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتي، الذي تولّى المسؤولية خلفًا للمدرب السابق سباليتي مطلع الموسم الجاري.

ويتصدر إنتر ميلان الدوري الإيطالي، الكالتشيو، برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية، وأحرز مارتينيز 13 هدفًا للإنتر هذا الموسم، 8 في الكالتشيو، و5 أهداف في دوري أبطال أوروبا، التشامبيونزليغ.

وأدى تألق مارتينيز، 22 عامًا، إلى دخول نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات جادة مع اللاعب الأرجنتيني، كي يكون خليفة الأوروغوياني لويس سواريز في صفوف البلوغرانا، مع وصول سواريز إلى 33 عامًا، ونهاية عقده مع البارسا في صيف 2021، دون أن يتم تجديد العقد حتى الآن.

وقال مارتينيز، خلال مقابلة مع شبكة ”سكاي سبورتس“ إن إنتر ميلان يمثل بيته، وإن هدفه هو تحقيق الألقاب والانتصارات مع النيراتزوري لإسعاد جماهير النادي التي تدعمه بقوة منذ وصوله إلى ميلانو.

وأشار مارتينيز، خلال المقابلة التي أذاعتها الشبكة، اليوم الأربعاء، إلى أنه لا يفكر حاليًا في الرحيل عن إنتر ميلان، رغم اهتمام برشلونة الشديد بالحصول على خدماته، مؤكدًا أن مشواره مع الإنتر لا يزال في بدايته، وأنه لم يحقق شيئًا يذكر مع النادي الإيطالي حتى الآن.

وتابع بقوله:“الموسم الحالي يختلف كثيرًا عن السابق بالنسبة لي مع إنتر ميلان، فقد كان سباليتي يفضّل اللعب بمهاجم واحد فقط، وهو ما لم يمنحني الكثير من الفرص للمشاركة أساسيًا مع الفريق، ولكن مع وصول أنطونيو كونتي تغيّر الوضع تمامًا، حيث يلعب كونتي برأسي حربة، وهناك تفاهم شديد بيني وبين البلجيكي روميلو لوكاكو“.

وكشف مارتينيز نقطة التحول بالنسبة له هذا الموسم، وأكد أنها كانت مشاركته في كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين، ثم وصول كونتي لقيادة إنتر ميلان، وأشار إلى أن كونتي يتعامل مع اللاعبين بصورة مميزة للغاية، ويمنح الجميع الفرص بشكل عادل، وهو ما منحه حب وثقة اللاعبين بشكل كبير.

وأشارت تقارير إلى أن مارتينيز يملك شرطًا جزائيًا مع إنتر ميلان تبلغ قيمته 111 مليون يورو، وهو الأمر الذي دفع إدارة النيراتزوري لمحاولة التفاوض مع اللاعب ومدير أعماله كي يجدد مارتينيز عقده مع النادي، ويتم التخلص من الشرط الجزائي أو مضاعفة قيمته.