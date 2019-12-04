رغم نفي ميلان.. إبراهيموفيتش: أراكم قريبًا في إيطاليا

أثار السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الجدل بشأن اقتراب عودته إلى الدوري الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

وانتشرت تقارير صحفية في إيطاليا عن اتفاق تم بين إبراهيموفيتش وميلان للانتقال في سوق الانتقالات الشتوية.

وقال النجم السويدي في تصريحات لمجلة GQ إيطاليا: ”سأنضم إلى ناد يجب أن يعود إلى الفوز ويجب أن يجدد تاريخه ويبحث عن منافسة ضد الجميع“.

وأضاف: ”هذه هي الطريقة الوحيدة التي سأتمكن خلالها من العثور على الدافع اللازم لمفاجأتك مرة أخرى“.

وتابع: ”توجد عوامل أخرى بما في ذلك مصلحة عائلتي“.

وأنهى إبراهيموفيتش تعاقده مع لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي بعد فترة ناجحة.

وشدد إبراهيموفيتش: ”أراكم قريبًا في إيطاليا“.

Some love stories never end @Ibra_official ????✨ . pic.twitter.com/dnm2CLetQx — سلطان كود خصم نون [ kick ] . (@AC62N) December 3, 2019

وعن كيفية مواجهة العنصرية، قال: ”قميص (لا للعنصرية) أمر رائع، لكنه لا يحل المشكلة.. من الأفضل خصم ثلاث نقاط، وإيقاف المباراة، والتهديد بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.. يجب أن تكون صارمًا“.

وأتم إبرا: ”عندما كنت في إيطاليا، صرخوا ضدي: (غجري).. إنها عنصرية أيضًا، وهذا جهل، لكن عندما كان يراني الجميع خارج الملعب، كانوا يشيدون بي ويريدون التقاط الصور معي“.

وسبق للنجم السويدي اللعب مع أندية إنتر وميلان ويوفنتوس وحقق لقب الدوري الإيطالي 4 مرات سابقة.

ورغم ذلك جاءت تصريحات فريدريك ماسارا، مدير نادي ميلان الإيطالي، عكس ذلك مع شبكة سكاي سبورت الإيطالية.

وقال ماسارا: ”لا توجد أخبار عن إبراهيموفيتش ولم تحدث مفاوضات“.

وبذلك نفى مدير ميلان تقارير الصحافة الإيطالية رغم تأكيدها اقتراب إبراهيموفيتش من الانضمام إلى الروسونيري.