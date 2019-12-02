تعرّف على ترتيب محمد صلاح ورياض محرز في الكرة الذهبية

توج المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس الإيطالي بجائزة كوبا التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب شاب خلال حفل جوائز الكرة الذهبية.

وتفوق دي ليخت على الإنجليزي جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند والبرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد.

وأحدثت الجائزة في السنة الماضية وتوج بها الفرنسي كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي.

كما توج الحارس البرازيلي أليسون باكير لاعب ليفربول بجائزة ليف ياشين كأفضل حارس في نسختها الأولى متفوقًا على الألماني تير شتيغن حارس برشلونة والبرازيلي إيديرسون مورايس حارس مانشستر سيتي.

من جهة أخرى، أوفى الإيفواري ديديه دروغبا بوعد قديم للفرنسي كليان مبابي حيث كان أحد أصدقائه قد طلب منه أخذ صورة تذكارية مع طفل يبلغ 10 سنوات ولكنه نسي بعد نهاية اللقاء.

وأكد بوغبا خلال الحفل أنه عرف من صديقه أن الطفل هو كليان مبابي واستغل المناسبة لأخذ صورة سيلفي رفقته وضيوف الحفل.

وهذا ترتيب الكرة الذهبية من رقم 5 ألى رقم 28:

5 : المصري محمد صلاح ( ليفربول )

6: الفرنسي كليان مبابي ( باريس سان جيرمان )

7: الحارس البرازيلي أليسون باكير ( ليفربول )

8 : البولندي روبيرت ليفاندوفسكي ( بايرن ميونخ )

9 : البرتغالي بيرناندو سيلفا ( مانشستر سيتي )

10 : الجزائري رياض محرز ( مانشستر سيتي )

11 : الهولندي فرانكي دي يونغ ( برشلونة )

12: الإنجليزي رحيم سترلينغ ( مانشستر سيتي )

13- البلجيكي إيدين هازارد ( ريال مدريد )

14: البلجيكي كيفن دي بروين ( مانشستر سيتي )

15- الهولندي ماتياس دي ليخت ( يوفنتوس )

16:الأرجنتيني سيرجيو أغويرو ( مانشستر سيتي )

17: البرازيلي روبيرتو فيرمينو ( ليفربول )

18: الفرنسي أنطوان غريزمان ( برشلونة )

19 : الإنجليزي ألكسندر أرنولد ( ليفربول )

20 : الغابوني بيير أوباميانغ ( أرسنال ) والصربي دوشان تاديتش ( أياكس )

22: الكوري الجنوبي سون هيونغ مين ( توتنهام )

23- الفرنسي هوغو لوريس ( توتنهام )

24 : السنغالي كاليدو كوليبالي ( نابولي ) والحارس الألماني تير شتيغن ( برشلونة )

26 : الفرنسي كريم بنزيما ( ريال مدريد ) والهولندي جيورجينهو فاينالدوم ( ليفربول )

28 : الهولندي دوني فان بيك ( أياكس )والبرازيلي ماركينهوس ( باريس سان جيرمان ) والبرتغالي جواو فيليكس ( أتلتيكو مدريد )