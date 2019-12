تابع لايف: حفل الكرة الذهبية لحظة بلحظة.. ميسي يقترب من السادسة واختفاء رونالدو (فيديو)

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2019، الذي تنظمه مجلة ”فرانس فوتبول“ في العاصمة الفرنسية ”باريس“، مساء اليوم الإثنين على مسرح شاتليه.

ومن المقرر أن يشهد الحفل مجموعة من الجوائز في 4 فئات مختلفة، أهمها جائزة أفضل لاعب في العالم عن العام الجاري.

وتعد هذه النسخة هي الـ64 للكرة الذهبية، منذ انطلاقها عام 1956، حيث شهدت اندماجها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بين عامي 2010 و2015 قبل الانفصال بينهما.

وتعتمد مجلة ”فرانس فوتبول“ على أصوات صحفيين رياضيين من حول العالم، للتصويت لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

أعلنت فرانس فوتبول قائمة تضم 30 مرشحًا لنيل الكرة الذهبية لأفضل لاعب، يصوت عليها 180 صحفيًا من مختلف أنحاء العالم.

ويعد الثلاثي ليونيل ميسي قائد برشلونة، وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، الأقرب للمنافسة على الجائزة هذا العام.

وبحسب التسريبات، فإن ميسي هو النجم المنتظر تتويجه في الحفل، ما يعني فوزه بها للمرة السادسة في مسيرته، ليفض الشراكة مع رونالدو، الذي يتقاسم معه الرقم القياسي بفوزهما بها 5 مرات لكل منهما.

يبدأ حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2019 والذي سيقام في العاصمة الفرنسية باريس، في تمام الساعة 20:30 بتوقيت القاهرة، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت غرينتش.

يُذاع الحفل عبر قناة bein sports الإخبارية المفتوحة، إلى جانب البث المباشر لمجلة ”فرانس فوتبول“.

ميسي يحضر رفقة عائلته واختفاء رونالدو

وحضر ليونيل ميسي رفقة عائلته بينما اختفى رونالدو الذي أشارت تقارير إلى أنه لن يحضر في ظل اقتراب ميسي من نيل الكرة الذهبية السادسة.

The @FCBarcelona‘s delegation had just arrived with Lionel Messi, @AntoGriezmann and @DeJongFrenkie21 ????✨#ballondor pic.twitter.com/2MN0NkRWYt

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019