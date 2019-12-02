عناوين الصحف الرياضية: ميسي ينتظر كرته الذهبية السادسة.. و“إيسكو عاد“.. و“القناص يعلق سهامه“

شكل لقاء القمة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، الذي حسمه هدف من النجم ليونيل ميسي، وحفل الكرة الذهبية، واعتزال النجم السعودي ياسر القحطاني أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بمستقبل مدرب ليستر سيتي بريندان رودجير المرتبط اسمه بآرسنال وسباق الفورمولا وان في أبوظبي وكأس الخليج بقطر.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وقيادته برشلونة للفوز على أتلتيكو مدريد واستعادة الصدارة، وكتبت: ”كرة ذهبية“.

كما تحدثت عن ريال مدريد، وكتبت: ”زيدان حافظ على كلمتك في الليغا“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بالمعاملة السيئة التي تلقاها الفرنسي أنطوان غريزمان من جماهير فريقه السابق أتلتيكو مدريد.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بهدف لنجمه ليونيل ميسي وكتبت: ”هدف من ذهب“.

كما تحدثت عن جائزة الكرة الذهبية التي ستمنحها ”فرانس فوتبول“، اليوم، وكتبت: ”ميسي يتسلم اليوم كرته الذهبية السادسة“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن هزيمة إسبانيول أمام أوساسونا.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام أتلتيكو مدريد 1-0 في مدريد وعودته للصدارة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، بفضل تألق نجمه ليونيل ميسي، وكتبت: ”هدف من ذهب“.

كما تحدثت عن الهزيمة الجديدة لإسبانيول بملعبه وجاءت أمام أوساسونا بنتيجة 4-2.

آس

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام أتلتيكو مدريد 1-0 في مدريد وعودته للصدارة وكتبت: ”هناك قتال“.

كما تحدثت عن نجم ريال مدريد الإسباني إيسكو، الذي عاد للتألق، وكتبت: ”إيسكو عاد“.

الصحيفة اهتمت بفوز إشبيلية على ليغانيس1-0 وصعوده للمركز الثالث وباقي نتائج الدوري الإسباني.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على بحث آرسنال عن خليفة لأوناي إيمري وترشيح مدرب ليستر سيتي وكتبت: ”بريندان رودجيرز يكشف أن لديه شرطًا جزائيًّا في عقده يفتح الباب أمامه للإاضمام لآرسنال“.

كما تحدثت عن مانشستر يونايتد، والذي فشل في الفوز، وكتبت: ”أولي ليس لديه خطة في الجدول“.

كما اهتمت بإقالة واتفورد لمدربه وتعيينه للمدرب الثالث هذا الموسم.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على حفل تسليم الكرة الذهبية لعام 2019، والذي ستعلن عنه مجلة فرانس فوتبول، مساء يوم الاثنين.

كما اهتمت بفوز رين على سانت إيتيان ونانت على تولوز بنفس النتيجة 2-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”حفل الغرب“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على حفل اعتزال النجم السعودي ياسر القحطاني، وكتبت: ”القناص يعلق سهامه“.

كما تحدثت عن كأس لخليج بقطر، وكتبت: ”الأخضر يواجه عمان بخطة البحرين“.

الصحيفة اهتمت بأخبار الأندية السعودية، وكتبت عن الأهلي: ”14 مليونًا تنقذ الأهلي من المنع“، وعن النصر: ”النصر يفقد الجميعة“.

كما تحدثت عن فوز المنتخب السعودي لكرة السلة ببطولة الخليج.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على ختام منافسات بطولة العالم للفورمولا 1 بجائزة أبوظبي الأخيرة في الموسم، وكتبت: ”بحضور محمد بن راشد ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان الفورمولا وان لوحة إبداع في أبوظبي“.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على مشاركة الفرق المغربية في المنافسات الأفريقية، وكتبت حول هزيمة الرجاء أمام الترجي: ”لن نفقد الرجاء“، وعن تعادل الوداد أمام اتحاد العاصمة: ”تعادل بديع للوداد بقدم البديع“، وعن فوز نهضة بركان في كأس الكونفدرالية: ”بركان يبحر باطمئنان“.

كما تحدثت عن مشاكل المحترفين المغاربة، وكتبت: ”بوطيب يهدد بالفيفا ودا كوستا بالرحيل“.

كما تحدثت عن الثنائي حذراف وياجور، وكتبت: ”حذراف وياجور يستعدان لمفاجأة الوداد“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الصراع في الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وإنتر ميلان بعد تعادل الأول وصعود الثاني للصدارة، وكتبت: ”كونتي يذهب بسرعة 102 ويوفنتوس يسرع“.

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بتعادل يوفنتوس أمام ساسولو وفوز إنتر ميلان على سبال، وهو ما منح الصدارة لفريق إنتر ميلان، وكتبت: ”التجاوز“.