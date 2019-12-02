صحيفة: رابطة الدوري الإسباني ستطالب بمعاقبة أتلتيكو مدريد بسبب هتافات جماهيره ضد غريزمان

ذكرت صحيفة ”سبورت“ أن رابطة الدوري الإسباني سترفع للجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم قضية هتافات جماهير أتلتيكو مدريد ضد نجمها السابق أنطوان غريزمان، والتي رددت: ”الموت لغريزمان“.

وتلقى النجم الفرنسي معاملة سيئة من قبل جماهير فريقه السابق، حيث ردد الهتافات قبل الدخول للملعب وأثناء عملية الإحماء، كما قامت بتدمير اللوحة التي تحمل اسمه على مدخل ملعب واندا ميتروبوليتانو وألقت عليها القاذورات ومجسمات جرذان.

وألقت جماهير أتلتيكو مدريد عدة مقذوفات في الملعب كانت موجهة لنجمها السابق الفرنسي، لكن الحكم ماتيو لاهوز اكتفى بالإشارة في تقريره لإلقاء الجماهير عدة أشياء دون أن يحدد ضد أي لاعب.

وسيؤدي فتح ملف ضد تصرفات جماهير أتلتيكو مدريد لمعاقبة الفريق من قبل لجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني.

وكان النجم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي لعب في صفوف أتلتيكو مدريد ما بين 2014 و2019 انتقل لبرشلونة الصيف الماضي مقابل الشرط الجزائي في عقده البالغ 120 مليون يورو، وهو ما دفع فريق أتلتيكو مدريد للمطالبة بشرط جزائي أكبر نتيجة تقارير عن وجود مفاوضات بين اللاعب والفريق الكتالوني في بداية عام 2019.

وكان الشرط الجزائي في عقد غريزمان يبلغ 200 مليون يورو، لكنه تقلص إلى 120 مليون يورو مع بداية شهر تموز/يوليوز الماضي.

وقال المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، إن زميله الفرنسي كان يتوقع الاستقبال السيئ من جماهير فريقه السابق.

وقال سواريز: ”غريزمان كان يعرف ما ينتظره هنا، كان لديه مشوار جيد في الأتلتيكو وكل اللاعبين السابقين يعيشون مثل هذه الوضعية، لكنه سعيد بالفوز“.

ورفض سواريز المقارنة بين تألق الحارس الألماني تير شتيغن وصديقة ليونيل ميسي إذ كانا حاسمين في الفوز، وقال: ”من الصعب الاختيار بينهما، ما قدمه تير شتيغن كان ممتعًا والأفضل في العالم هو دائما امتياز“.

كما أكد سواريز أن الفوز أمام الأتلتيكو كان صعبًا، مشيرًا: ”نعرف دائمًا أن اللقاءات ضد الأتلتيكو صعبة سواء هنا أو حين يأتون للكامب نو يصنعون دائمًا المشاكل، لكن لدينا الحظ كنا نعرف أن من يسجل هدفًا يملك حظوظًا أكبر للفوز، من حسن الحظ كنا نحن وتمكنا من اقتناص النقاط الثلاث“.