سوشيال ميديا الرياضة: فان دايك يدعو محبيه للتصويت له.. وهاري يكين يستعد للكريسماس

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي :

فان دايك يدعو محبيه للتصويت له

نشر الهولندي فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وأحد المرشحين لجائزة البالون دور صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يحمل الكرة الذهبية.

ووجه اللاعب الدعوة لمحبيه بالتصويت لصالحه قائلًا:“دعونا نرى كم من التعليقات ”فان دايك الفائز بجائزة البالون دور 2019″، هيا فيرجيل، أنت تستحق هذا غدًا.

هاري كين يستعد لأعياد الكريسماس

نشر هاري كين مهاجم نادي توتنهام فيديو عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ استعدادًا لأعياد الكريسماس والتي تبدأ بنهاية الشهر الحالي، وعلّق اللاعب قائلًا:“في نفس التاريخ من كل عام .. قزم على الرف تقليد عيد الميلاد“.

بيكهام يحارب مرض الإيدز

نشر النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، صورًا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ مع بعض الأطفال المصابين بمرض الإيدز.

وعلّق لاعب ريال مدريد السابق، قائلًا: اليوم هو التون جون أسس ejaf منذ 27 عامًا لمساعدة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو المعرضين لخطر الإصابة به، وهو يواصل تسليط الضوء على وباء فيروس نقص المناعة البشرية مثل أي شخص آخر، تدعم مؤسسته أي شخص في أي مكان على أمل مستقبل خالٍ من الإيدز، وفخور جدًا بأن أكون راعيًا لهذه المؤسسة التي أنقذت أكثر من 5 ملايين شخص، ورفعت الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز مع أكثر من 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من تايلاند إلى موزمبيق إلى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، لقد قابلت الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية مع يونيسيف والصندوق 7 في سوازيلند وجنوب أفريقيا، وأعرف مدى أهمية أن يكون لديهم الحب والرعاية والعلاج الذي يحتاجون إليه لعيش حياة صحية.

سنتا كلوز يفاجئ ليون جوريتسكا

نشر ليون جوريتسكا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من داخل النادي وأمامه أحد الأشخاص الذين يرتدون زي سنتا كلوز الشهير، وأعرب اللاعب عن إعجابه بتلك المفاجأة

ميلنر في جلسة توقيع كتاب ”اسأل لاعب كرة قدم“

نشر جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة مشجعي ليدز وليفربول، وعلّق اللاعب:“ من الرائع رؤية الكثير من مشجعي ليدز وليفربول خلال جلسة توقيع askafootballer اليوم لقد قطع بعضكم شوطًا طويلًا وهو موضع تقدير“.

Great to see so many Leeds and Liverpool fans at today’s #askafootballer signing session – some of you came a long way & it’s appreciated ????????#ynwa#mot#bothtop pic.twitter.com/WJFyqB5Oeh — James Milner (@JamesMilner) December 1, 2019

روبن لوفتوس تشيك يستعد للعودة

نشر روبن لوفتوس تشيك لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء قيامه ببعض التدريبات التأهيلية الأخيرة استعدادًا للعودة للملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

أوباميانغ يشكر جماهير آرسنال

حرص بير أوباميانغ لاعب نادي آرسنال الإنجليزي على توجيه الشكر لجماهير الغانرز والتي حرصت على دعم فريقها، اليوم، في مواجهته بالدوري الإنجليزي أمام نادي نوريتش سيتي والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، حيث نشر اللاعب صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه، وعلّق قائلًا:“ شكرًا للجماهير التي جاءت اليوم ودائمًا“.

Thanks to the Fans that came today and always ???????? pic.twitter.com/7DrSSJ0qh2 — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) December 1, 2019

بونوتشي: الفوز باللقب ما زال قائمًا

نشر ليوناردو بونوتشي لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي صورًا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من اللقاء الذي جمع بين فريقه، اليوم، ونادي ساسولو بالدوري الإيطالي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ووجه اللاعب رسالة مفادها أن الفوز باللقب ما زال قائمًا، قائلًا:“ نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر من ذلك، وبحاجة إلى تقديم المزيد، والطريق طويل وصعب، لكن هدفنا يجب أن يكون واضحًا“.

Serve essere di più, serve dare di più. Il percorso è lungo e difficoltoso ma il nostro obiettivo deve essere ben chiaro. #LB19 #FinoAllaFine pic.twitter.com/rRL4OF3FaH — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) December 1, 2019

عبد الله السعيد يودّع نجم الكرة السعودية

حرص المصري عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز على وداع ياسر القحطاني نجم الكرة السعودية بمناسبة مهرجان اعتزال الأخير، حيث علّق السعيد عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلًا:“كابتن ياسر القحطاني كنت أتمنى شرف الحضور في هذا اليوم الكبير لك، تستحق كل خير، نجم كبير ستفتقده الكرة السعودية في الملاعب، وكل التوفيق بما هو قادم لك.

كابتن ياسر القحطانى كنت اتمنى شرف الحضور فى هذا اليوم الكبير لك تستحق كل خير نجم كبير تفتقده الكره السعوديه فى الملاعب وكل التوفيق فى ما هو قادم لك ????????@Y20 — Abdalla El Said (@elsaid) December 1, 2019

وليد سليمان يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته

نشر وليد سليمان لاعب النادي الأهلي المصري، صورة له برفقة زوجته عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ احتفالًا بعيد ميلاده,

وعلّق اللاعب:“مراتي حبيبتي، ربنا يخليكِ ليا يارب، وما يحرمنيش منك أبدًا، ودائمًا في ضهري، ومصدر سعادة للعائلة كلها، أنا مش لاقي أي كلام أوصفك بيه غير ربنا يخليكِ لينا، وأقدر أسعدك وأرد أي حاجة من اللي بتعمليها معايا ومع كل العائلة“.