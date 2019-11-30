الاتحاد الدولي للمحترفين يدعم لاعبي نابولي ضد ”سوء المعاملة والترهيب“

قال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، اليوم السبت، إنه لا يوجد مبرر لقرار نابولي بخصم نسبة من رواتب لاعبيه، وأكد استعداده للمساعدة لضمان عدم تعرضهم ”للمزيد من سوء المعاملة والترهيب“.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية على نطاق واسع، أن نابولي فرض غرامة على لاعبين تتراوح بين ربع ونصف رواتبهم، الشهر الماضي، بعد التمرد ضد قرار مالك النادي أوريليو دي لورينتيس بدخولهم معسكرًا تدريبيًا لأسبوع.

وغادر اللاعبون المعسكر وعادوا إلى عائلاتهم بعد ثلاثة أيام رغم مواصلة المران.

ولم يصدر نابولي تأكيدًا أو نفيًا لهذه الغرامات، وعندما تعرض دي لورينتيس لسؤال عن الأمر عقب التعادل 1-1 مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، قال إنه ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك.

وقال الاتحاد في بيان: ”يقف الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين مستعدًا، ومن خلال التعاون الوثيق مع رابطة اللاعبين الإيطاليين، لضمان عدم تعرض اللاعبين للمزيد من سوء المعاملة والترهيب“.

ولم يرد نابولي على طلب رويترز بالتعليق على بيان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين.

وأكد الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين أن قرار نابولي بحرمان اللاعبين من العودة إلى منازلهم ”غير عادل“.

وقال البيان: ”مثل أي موظف آخر يملك لاعب كرة القدم المحترف الحق في ضمان احترام حياته الخاصة، خاصة مع الأخذ في الاعتبار جدول المباريات المزدحم والذي يتسبب في وجود الكثير من اللاعبين بعيدًا عن منازلهم لفترات طويلة“.

وأضاف: ”لا يمكن تعرض لاعبي نابولي لقرارات تعسفية من النادي عندما تكون نتيجة المباراة غير مرضية“.